Sirenas de alarma

Las sirenas solían ser un elemento bucólico en los sueños de Ulises en su viaje a Ítaca. En una ciudad (las de ambulancia o policía) es un elemento común que ya no despierta la atención del ciudadano de a pie. Aquí, acostumbrados a una tranquilidad otoñal (ya a primeros de octubre) incluso en la canícula, suelen despertar la atención de cualquier paseante. Ya ni les cuento cuando asoma el helicóptero de Can Misses. Inmediatamente en los corrillos se pregunta ‘¿de quién se trata?’ (el del traslado, me refiero) Si es el de la Guardia Civil el que asoma el morro y las aspas, la pregunta se transforma en afirmación: patera… Y sin dilación empiezan las sirenas de los coches de la Policía Local, de la mismísima Guardia Civil (añadir a los voluntarios de la Cruz Roja, sin sirena) para asistir a los recién llegados por vía propia o con la lancha de Salvamento Marítimo.

Me vienen imágenes de infancia de cuando en aquella ‘España vaciada’ llegaba un coche al pueblo y salíamos a la plaza a ver quién venía de la ciudad envuelto en ‘riqueza’ migratoria. Hoy, cualquier sirena, no sabemos distinguir entre la ‘poli’ y las ambulancias, se ha convertido (causa-efecto del aumento de la migración) en un elemento común en la vida de los residentes en la isla acostumbrados de un tiempo a esta parte a cruzarse con algún migrante por la carretera principal. Tanto es el incremento de esta práctica (atribuible a los desplazamientos de las mafias de la inmigración por la presión en origen en la zona atlántica) que el pasado jueves el líder de la oposición junto a la presidenta del Govern balear tuvieron una jornada específica en la Casa del Poble de El Pilar de la Mola. Estas cosas (in situ) sirven para obtener una declaración que se contraponga a otra de este o aquel ministro del gobierno de turno. Más allá de la paella en la Cofradía de Pescadores, el problema subsiste. El diccionario de reproches entre unos y los otros nada aporta a la solución (si es que la tiene) de esta crisis migratoria que ha encontrado en Balears una nueva vía de penetración en Europa. Una consecuencia directa (esta vez sin sirenas de alarma) es el uso de un lenguaje populista que tiende a criminalizar a los migrantes como causantes de todos los males de la inseguridad. Déjense de políticas de vía estrecha y apliquen aquello que en catalán se conoce como seny. Es más rentable que estar a la greña… puedo asegurarles.