Margarita Robles confirma que la amenaza rusa no es un farol

Margarita Robles, ministra de Defensa, en el Cercle d'Economia. / RICARD CUGAT

La visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Cercle d'Economia este miércoles, 1 de octubre, era una oportunidad perfecta y especialmente indicada para mesurar ante una protagonista de la actualidad la enjundia de la situación internacional actual. El planteamiento de Robles ante el auditorio respondió claramente a la sensibilidad imperante. Efectivamente Rusia no va de farol. Reconoce Robles que la amenaza rusa es percibida desde España de manera muy distinta a la de otros países del este y norte de Europa. Los drones rusos sobrevuelan ya territorio europeo y están cundiendo el pánico en la población de los países bálticos. Robles describió la situación como de "auténtico terror de la población" y advirtió de que la sensación de seguridad en el Mediterráneo no se justifica, ya que los misiles rusos pueden llegar a cualquier parte de Europa en minutos. Robles describió a Rusia como un régimen "terrorífico", una "autocracia que no respeta los derechos humanos".

Pese a esa alarmante coyuntura, la economía sigue relativamente fuerte. EEUU ya vivió en el pasado sus grandes momentos por el tirón de la maquinaria bélica, un sector de gran influencia en la economía de los países, un detestable colchón para crecimientos económicos pero sin duda efectivo. Para Robles, el crecimiento de la inversión militar es inevitable y bien escogida puede derivar en reactivación económica destacable. La última fragata de la serie 110 de Navantia supuso 9.000 puestos de trabajo, el último submarino F82 otros 8.000. El pelotazo militarista europeo pretende tener efectos balsámicos para el expansionismo ruso, pero invertir el 2% del PIB europeo en Defensa no asegura que la escalada bélica actual no se desboque.

Descartada la bobada del servicio militar obligatorio, que en España supondría elevar costes y restar eficiencia al Ejército, solo queda centrarse en buenas inversiones. A finales de los años 80 del pasado siglo todavía había reemplazos de jóvenes destinados a grupos de montaña de artillería a lomo (de mulas) preparados para una invasión de España desde los Pirineos. Aunque ha pasado mucho desde entonces, la ministra reconoce que en 2018 no había apenas presupuesto para munición. Eso ha cambiado y todavía cambiará más, con menos relevancia de las pecheras peludas y más tecnología puntera. Las futuras inversiones en Defensa deberán primar la guerra electrónica frente a otros tinglados militares demodés, lo que promete tensiones entre los estamentos militares más conservadores y menos preparados. La inversión en un nuevo caza europeo parece que será inevitable, pese a que las nuevas armas láser (que disponen Israel y China, por ejemplo) son suficientes para abatir aviones de miles de millones de euros y a un coste de cinco euros por disparo. Los drones también son otra línea a desarrollar, como ha demostrado Ucrania (actualmente una potencia en el asunto). La batalla militar quizá tienda a desarrollarse desde el espacio.

Pero el camino por recorrer es largo y costoso. China parece que va muy por delante en armamento moderno, con aviones de quinta generación (indetectables por el radar y con medidas de autodefensa muy sofisticadas), una flota de submarinos atómicos capaces de estar sumergidos durante un mes con misiles de largo alcance, portaaviones con catapultas de última generación y sistemas de lanzamiento de misiles masivos capaces de sortear cualquier escudo. La aportación de España al rearme necesario es imprescindible, pero deberá afrontarse con realismo y búsqueda de dobles usos y utilidades. El efecto multiplicador de las inversiones en Defensa en la economía puede variar mucho según el destino de las inversiones. La guerra electrónica no requiere tantos soldados como en el pasado, pero sí inversiones en ciberseguridad, computación cuántica y nuevo armamento autónomo o robotizado.

El aumento de la inversión militar rompe axiomas antimilitaristas del pasado pero debe cumplir con la promesa de que no vaya en detrimento del gasto social. La única manera de cumplir esa premisa de preservación del bienestar es que el efecto multiplicador de la inversión militar en la economía sea elevado y que los mecanismos de deuda actúen de manera eficiente para evitar cualquier trasvase presupuestario contra la ética occidental pacifista que ahora parece entrar en crisis.