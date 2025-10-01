Hay días de esos que te recuerdan a cuando tu padre te decía «ahora lloras por algo». Preámbulo de algo que iba a ser, seguro, peor. Mucho peor. El día de ahora te quejas por algo comenzó a torcerse a última hora del lunes, en la pantalla del aeropuerto de Barajas que anunciaba un retraso de una hora del vuelo con el que regresaba a Ibiza después de una jornada laboral intensa y estimulante, con los admirados colegas de Prensa Ibérica. Ojalá todo hubiera quedado en una hora de retraso, en llegar a la una de la madrugada en lugar de a medianoche. El avión se encontró con un tormentón del quince colocado justo sobre el aeropuerto, que ya es casualidad, por lo que tras unos intentos de descender entre rayos y sacudidas, el piloto desistió y puso rumbo a Palma, donde también había alerta naranja pero, menos mal, el aterrizaje fue brusco pero dentro de lo normal. Los viajeros pasamos la noche en la terminal desierta de Palma (toda una experiencia, decorado perfecto para una película de terror de Amenábar) y por la mañana, con más de diez horas de retraso, logramos aterrizar en Ibiza. Me quejaba de mi mala suerte (o buena, porque era la primera vez que me pasaba), cuando el cielo se derrumbó como una maldición divina y sembró el caos por toda la isla. Sinónimo de jornada frenética en una redacción. Por la tarde, quise comprobar cómo estaba de inundado el sótano del Diario y, por abanto, que diría mi abuela, no me fijé en que lo que parecía suelo era agua, bastante sucia, y toda decidida me metí hasta la rodilla mientras lanzaba todo tipo de imprecaciones e intentaba mantener el equilibrio para que no se me mojara el móvil. Siempre podría haber sido peor, me podría haber caído de bruces con el teléfono un día de apocalipsis meteorológico, no imagino peor desgracia que quedarme incomunicada en plena emergencia. Me podrán decir, con razón, que soy una periodista que se mete en todos los charcos. Literal y sin dudarlo (luego me arrepiento, pero ya es demasiado tarde). Cogí el coche con los pantalones y los zapatos chorreando para ir a casa a cambiarme y me metí en una ratonera: atascazo en todo el segundo cinturón de ronda. Ni la M30 en sus peores momentos. Y todo contrarreloj, un día en que el magnífico equipo de este diario lo da todo para informar en tiempo real. Mientras, el agua se colaba como un río por una pared de mi casa (¿cómo es posible?, me pregunto). Y por si fuera poco la inundación externa, la pared agujereada y la gotera del lavadero, me dejo el grifo de la pila un poco abierto sobre la encimera de la cocina y cuando entro a beber después de no sé cuantas horas pegada al ordenador, me encuentro la encimera y el suelo anegados también... Y el microondas, la tostadora, la kettle, la cafetera de filtro y la de cápsulas (eléctricas) y ¡el cable del cargador del móvil, todo chorreando! No pienso quejarme nunca más de un retraso en un avión de Ryanair. Lo prometo, karma.