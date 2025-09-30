La marca de Manel Marí

«Hay personas que te marcan profundamente», me dice el escritor mallorquín Sebastià Alzamora con tristeza al terminar el último acto de homenaje al desaparecido poeta ibicenco Manel Marí, celebrado el viernes en la biblioteca de Can Ventosa. Yo le replico que ya es el momento de recordarle con alegría, de disfrutar de sus versos y sentirnos felices de que formara parte de nuestras vidas. Pero me insiste: «Sigo teniéndole muy presente. Muchas veces cuando escribo o hago algo me sorprendo pensando: ‘¿Qué diría Manel de esto?’... Y en eso sólo puedo darle la razón porque a mí también me ha pasado y, de hecho, he aplicado post mortem alguno de los consejos que me dio en vida para asuntos diferentes.

A mí y sé que a muchos otros/as nos marcó su forma de afrontar las cosas, su manera de usar la palabra como arma y como medicina, su personalidad arrebatadora, su cordialidad salvaje. Y es algo que se podía palpar ese viernes en la intimidad de una biblioteca, mientras Pau Sarradell volvía a estrujar una rosa entre sus manos sin pincharse, aunque no hubiera una mesa con copas de vino para suavizar el gaznate entre sonet y sobrut y en la calle rugían los superdeportivos del Gumball 3000.

Se me encendió en ese mismo instante: ‘¿Qué pensaría Manel de esto?’ La respuesta no me la dio él, evidentemente, ni mi imaginación intentando imitar su voz rocosa. Vino de Eva, la pareja de Manu (y perdón por la familiaridad). «Los homenajes están muy bien, pero se han cumplido siete años desde que se fue y creo que el tiempo de los homenajes ya ha pasado. Ahora es el momento de otro tipo de actos, de coloquios, de charlas, de estudios... que den a su figura el valor que merece».

Y sobre todo, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, de que sus poemas vuelvan a estar en las manos de nuevos lectores, que se hagan ediciones críticas de sus obras, que se traduzcan, que se distribuyan, que lleguen a las bibliotecas y a los centros educativos... Es hora de que las instituciones se pongan las pilas y apuesten por la marca Manel Marí.