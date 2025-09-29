Opinión | Tribuna
Massa luxe, mal negoci
Fa uns anys, determinats sectors de la societat pitiüsa començaren a posicionar-se a favor del que ells anomenaven “turisme de qualitat”. Crec que mai no es va arribar a definir d’una manera gaire adequada què era això de “turisme de qualitat”, però se’n parlava contínuament. Quan la cosa es va traduir en quelcom tangible, la qualitat es va associar al luxe. I començaren a proliferar els hotels de cinc estrelles, i tota la parafernàlia que prolifera al seu voltant.
Evidentment, la qualitat significa coses diferents per a persones diferents, per a posicions diferents, per a filosofies de la vida distintes. Per a un servidor de tots vostès, el turisme de qualitat seria aquell que s’interessàs pel nostre patrimoni històrico-artístic i cultural, que visitàs amb interès els espais arqueològics, que no veiés Dalt Vila només en postal o de fons d’una selfi, que estigués interessat a saber quatre paraules en la nostra llengua, que fes excursions per les parts més interessants del nostre magnífic paisatge... Com podeu observar, el turisme pot ser de qualitat sense portar gaires diners dins la butxaca, sense un gran poder adquisitiu, sense ostentacions de cap tipus. Ben al contrari: mai no relacionaria el turisme de qualitat amb quatre àsens superbs, incultes i carregats de sous.
Per això tampoc no associi la qualitat d’un establiment turístic, per exemple, amb la quantitat d’estrelles que pugui tenir, ni amb els preus dels seus productes, ni res de semblant. Hi ha pensions ben modestes que ofereixen una qualitat extraordinària i hotels de cinc estrelles que resulten completament insípids i anodins.
Però per alguna raó, allò que es demanava, “turisme de qualitat”, els que remenen les cireres ho varen relacionar amb el luxe. Luxe i qualitat no sempre van de la mà. Ben a l’inrevés: gairebé diria que la qualitat està barallada amb el luxe, perquè ambdues pertanyen a dues filosofies de la vida completament diferents. El luxe sol ser completament estàndard. Un hotel de cinc estrelles d'Eivissa, un de Nova York i un de Dubai estic del tot convençut que s’assemblen moltíssim. I tots són de luxe. La qualitat va del tot per un altre cantó. La qualitat exigeix personalitat, especificitat, diferència respecte de la resta. La qualitat és la fonda de poble que presenta una cuina local honesta i respectable; l’antic tros d’abadia reformada que, vora unes caseres d’abelles, ofereix unes quantes habitacions als viatgers que hi passen; el karavansaray restaurat que et brinda música en directe i menjar autèntic del lloc... Allò més car tampoc no és allò de més qualitat. Ni prop fer-hi. La qualitat va sempre per un altre cantó.
A les illes Pitiusas, bona part dels empresaris amb connexions globals s’han apuntat a això que anomenen “turisme de luxe”. Tenim els hotels més cars i exclusius de bona part del planeta, les discoteques amb més anomenada, on punxen els digeis més distingits i cotitzats, els restaurants més cars (ja prou més que el Maxim’s de París, que va quedant endarrere, com part d’un altre món preglobal)...
Però, al mateix temps, els restauradors d'Eivissa i de Formentera es queixen que aquesta temporada la seua facturació ha baixat, que no ha estat una temporada, que la cosa no va bé. I la societat en general es queixa que la generalització del “turisme de luxe” no ha comportat, com seria previsible, un enriquiment general per a la gent de les nostres illes. Ben al contrari: al voltant del “turisme de luxe” ha proliferat un quart món més extens que mai, i un empobriment més que evident de les classes mitjanes, que cada vegada corren més perill d’aprimar-se.
I això passa perquè el “turisme de luxe” crea els seus propis circuits. En participa una gent que no té cap interès per Eivissa, si més no per l'Eivissa més autèntica, que és aquí com podria ser a les Galàpagos, que no té cap interès per la cultura de l’illa ni per les seues característiques específiques. Es tracta d’un estol d’àsens carregats de sous que menyspreen tot el que no siguin els seus cercles, que van a restaurants on no es topen amb cap nosa indígena, que tenen segurates que et miren amb mala cara si passes amb espardenyes per devora seu i que es permeten de dir-te on pots anar i on no ets benvingut.
Obviant més detalls, crec que podem concloure que el “turisme de luxe” és un mal negoci per a la societat eivissenca. I potser haurem de començar a pensar com escarnir-lo (o esbandir-lo) de la manera més higiènica.
