Libertad de expresión, ¿para quién?

Ellos pueden aplaudir a una mujer que no abortó tras ser violada por su padre, decir que el antifascismo es un grupo terrorista, que a la gente sin hogar hay que ponerles una inyección letal, o que los homosexuales sean apedreados hasta la muerte… y no pasa nada, porque así es la libertad de expresión. Eso es en Estados Unidos. Pero tras el crimen de Charlie Kirk, el cómico Jimmy Kimmel hizo un comentario sobre cómo los seguidores de Trump instrumentalizan su asesinato y, ¿dónde ha ido a parar el presentador? A la calle. Le han suspendido el programa. Antes se canceló el show de Stephen Colbert y ahora Trump pide las cancelaciones de dos presentadores más, Jimmy Fallon y Seth Meyers. No ha pedido la dimisión, en cambio, del presentador de la Fox, que sostuvo que la gente sin hogar recibiera una inyección letal para eliminarlos.

Estados Unidos, visto siempre como representación de la libertad… como Madrid. La misma ciudad que ahora prohíbe banderas palestinas en los colegios. Más allá de estos titulares podemos repasar, años atrás, cuántas declaraciones han ido a parar en demandas de Abogados Cristianos y tantos otros. Pongamos en una balanza. Llevamos años señalándolo. Que la balanza del callar siempre cae para el mismo lado; mientras los que se quejan sin razón son los que tienen altavoz y respaldo. Las denuncias por comentarios ‘molestos’ siempre las ponen aquellos a los que les sobra el dinero y las reciben quienes no están tan forrados en este negocio.

Esto de las cancelaciones, de la censura encubierta, de los vetos silenciosos, de las desapariciones de televisiones o de medios sin explicación, lleva ya sucediendo mucho antes. Y aunque pueda parecer secundario, diré que las feministas llevamos terreno recorrido en esto. Eso sí, parece que tiene que vetarte o señalarte un partido de forma muy expresa para que haya alguna reacción, porque si es de ahí para abajo, nadie da la cara. Sin querer ser protagonista, solo porque lo he vivido en primera persona, puedo hablar de las consecuencias de opinar de los vientres de alquiler o de la prostitución. Puedo hablar de cómo me han callado tertulianos en tertulias, solo por hablar de mujeres en la guerra de Ucrania, sin que nadie en la mesa callara al tipo y me defendiera. Puedo hablar de cómo desaparecer de la noche a la mañana en medios. Puedo hablar de llamadas que prohíben colaborar en otros medios, bajo amenaza de despido. Puedo hablar de proyectos que se adjudican y se esfuman sin saber por qué. Y no hace falta que explique que, precisamente, los que más carrera han hecho son los que menos defendieron a Rocío Carrasco o a las víctimas de violencia de género. Claro, claro que hay vetos, y censura y cancelaciones. Muchas en silencio, sin titulares, sobre todo cuando no tienes padrino ni partido detrás. Y luego viene lo peor. Las amenazas en persona y la autocensura, porque las facturas no se pagan solas y hay que comer. Esto es un poco como lo del poema de Bertolt Brecht. Que a veces ya es demasiado tarde. Libertad de expresión, sí, ¿pero para quién?n