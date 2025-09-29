Impotencia frente a las fiestas en villas

En nuestro país existen una serie de vacíos legales que atentan contra el más elemental sentido de la lógica y los derechos de la ciudadanía. Así lo ha vivido la pasada semana la familia propietaria de una villa en es Cubells, que se ha encontrado con un fiestón de varios días y, pese a los flagrantes incumplimientos de las cláusulas establecidas en el contrato de alquiler, no ha podido echar a los huéspedes ni detener la actividad que se desarrollaba en su hogar.

La reserva, realizada para cuatro o cinco personas, se tramitó para que la vivienda fuera ocupada desde el pasado miércoles hasta ayer, lunes, a través del portal Booking. Se hizo a última hora y los dueños ya comenzaron a albergar dudas cuando acudieron a entregar las llaves y explicar el funcionamiento de la casa. Se presentó una sola persona con una mochila a la espalda y dijo que sus amigos llegarían después. Las sospechas se confirmaron cuando esa misma tarde cubrieron una cámara de seguridad que apunta al patio de entrada y de cuya existencia los inquilinos estaban previamente informados a través del contrato de alquiler.

El propietario se dirigió entonces a la casa y, desde la calle, pudo observar cómo se descargaba abundante material de una furgoneta. En ese instante, ya tuvo el convencimiento de que sus inquilinos estaban preparando una fiesta y, de hecho, no tuvo que esperar mucho tiempo para confirmarlo. El jueves por la mañana la vivienda se transformó en un after hours, con numerosas personas llegando en taxis pirata y otros vehículos. En la entrada de la vivienda, ya en el interior de la parcela, dos muchachas situadas tras una mesa cobraban la entrada a los asistentes. Los hombres abonaban 50 euros y las mujeres entraban gratis hasta que, a partir de las 11.30 horas, pasaron a pagar 30 euros.

Aunque la música se pinchaba en el interior de la casa para evitar denuncias vecinales y que la policía acudiese, el ruido se acabó trasladando al exterior y varios residentes de la zona denunciaron lo que estaba ocurriendo. La familia afectada incluso se puso en contacto con Booking, solicitando que se rescindiera el contrato en base a varios incumplimientos como, por ejemplo, la prohibición de hacer fiestas o de permanecer más de ocho personas en el interior. La plataforma de reservas hizo caso a los dueños, pero los inquilinos se negaron a abandonar la casa.

El viernes, la fiesta volvió a repetirse y, aunque la Policía Local y la Guardia Civil se personaron en el lugar, alertados por la denuncia interpuesta por los propietarios y las quejas vecinales, no pudieron parar la fiesta ni devolver el control de la villa a sus legítimos dueños a causa del vacío legal que existe al respecto. Los agentes incluso comprobaron lo que estaba ocurriendo en el interior de la finca desplegando un dron, levantaron acta y advirtieron a los organizadores sobre las consecuencias económicas que acarrea dicha actividad ilícita, pero incluso así se negaron a pararla.

La presencia policial, sin embargo, sí sirvió para que muchos asistentes que acudían a la fiesta dieran media vuelta y hasta fue interceptado un taxi pirata cuyo conductor fue sometido a un test de drogas, dando positivo.

La gente siguió en la casa todo el fin de semana hasta que el domingo por la tarde los inquilinos, sin previo aviso, decidieron marcharse y sus propietarios por fin pudieron acceder al inmueble y revisar su estado. Tal y como cabía esperar, se encontraron suciedad y basura por todas partes, una ventana rota y algunos grifos abiertos, pero ningún desperfecto importante. Según ha podido averiguar esta familia, los inquilinos son residentes en la propia isla.

En cualquier caso, han pasado cinco días preocupados por lo que estaba ocurriendo en el interior de su propiedad con una honda sensación de impotencia. Ellos, como tantos otros a los que les ha ocurrido lo mismo, se preguntan cómo es posible que en nuestro país no se legisle para evitar estas situaciones y que la policía pueda actuar al momento en que un contrato se incumple de una manera tan flagrante.

A ello yo añadiría que cómo puede ser que se creen departamentos de intrusismo y se contraten detectives privados para combatir las fiestas ilegales, para que luego las administraciones insulares que dedican tantos recursos a evitarlas, no ejerzan más presión para que la legislación de la vivienda ampare a los propietarios y a los vecinos que se ven obligados a soportar estas situaciones.

Lo ocurrido en es Cubells demuestra por enésima vez que las amenazas de sanciones económicas, por elevadas que sean, no resultan suficientemente disuasorias. ¿Para qué queremos diputados y senadores en Madrid si nadie pone remedio a estas lamentables situaciones de indefensión que se repiten temporada tras temporada?