Domingos, piscinas y superhéroes

Médicos (y médicas, regla válida para toda la lista que sigue) y enfermeros, policías, bomberos, taxistas y pilotos, cocineros y camareros, recepcionistas, limpiadores, farmacéuticos, gasolineros, cuidadores. Y periodistas, por supuesto. ¿Adivina qué tienen en común todos esos trabajadores? Efectivamente, todos ellos estaban trabajando ayer, listos para arrimar el hombro cual superhéroes que nunca descansan en su lucha contra el crimen. Mientras la mayoría de la sociedad disfrutaba del día del señor como mejor le placería, todos ellos seguían engrasando la maquinaria colectiva rumbo hacia adelante. Quién sabe si hacia el despeñadero, pero ese ya es otro tema...

Pero sí sabe lo que fue completamente imposible que hiciera ayer en su tiempo libre: nadar en la estupenda piscina pública y climatizada de es Viver. Debuté en el recinto hace unos días y me quedé maravillado con las instalaciones, con lo limpio que estaba todo, con la luz que entraba por el enorme ventanal lateral junto al vaso, por el inesperado jacuzzi que proponía un rato de relax después de la exigente actividad física. Y hasta por el precio del abono, 57 pavos por tres meses de barra libre natatoria, por fin algo que no me parecía caro en Ibiza.

Mi luna de miel con la piscina se fue diluyendo el sábado, cuando no encontré manera humana de conocer el horario del recinto. Llamé varias veces por teléfono y agua en todas. Busqué en internet y nasti de plasti, ni una fuente oficial, solo un horario inserto en Google Maps y fíate tú de eso si tienes arrestos. Mucho más convencido me dejó el contundente: «Domingo: cerrado». Sorpresa en Las Gaunas.

¿No es el domingo el día con más tiempo libre per cápita y, por lo tanto, el día ideal para hacer deporte? ¿Por qué cierra entonces una instalación pública? ¿Abrimos ese melón o hay demasiada gente a la que no le interesa menear su cómodo ‘modus vivendi’? Un abrazo a todos los pringados que curráis los domingos. Ya iréis a nadar otro día entre semana cuando no haya nadie en la piscina. Y el jacuzzi entero para vosotros. Superhéroes.