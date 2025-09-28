Zombies de Madrid en los ayuntamientos de Ibiza

Si alguien se quiere dedicar a la alta política, adelante. Que lo haga. Que entre en un partido, que vaya escalando, que llegue allí donde se ha propuesto. Si le dejan, claro. Y que ahí, en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo... Ahí que hable y debata sobre asuntos nacionales, mundiales, planetarios, universales, estratosféricos... Para eso están pensados los plenos de esas instituciones. Repito: esas instituciones. Congreso, Senado, Parlamento Europeo. No los ayuntamientos ni el Consell ni el Parlament balear.

Instituciones, estas últimas, que están llenas, a juzgar por los debates que cada vez más ocupan a nuestros concejales, consellers y diputados autonómicos, de políticos que se creen consejeros de la ONU. Parece que hablar de la seguridad en un barrio, de la suciedad que asola otro, de la falta de recursos para los bomberos, de las listas de espera, de la sequía... Se les queda corto a nuestros próceres. o eso parece. O son sus ínfulas de grandeza las que les animan a llevar a los plenos municipales, insulares o autonómicos temas en los que no tienen competencias o son meros zombies de los aparatos de sus partidos controlados desde Madrid tratando de filtrar en un debate de barrio temas de alta política. Zombies o, peor aún, títeres repitiendo en un debate de barrio el argumentario perfectamente preparado desde la capital. Está totalmente fuera de lugar. Como ponerse un chaqué para bajar la basura. O pasear al perro. No toca.

Los plenos, sobre todo en algunos ayuntamientos y en algún Consell, se han convertido en tostonazos eternos con debates cero constructivos, en los que sólo se tiran los trastos a la cabeza, que no van a ningún sitio y que no interesan a los ciudadanos. Sólo les interesan a ellos. Les encanta escucharse a sí mismos cuando, en realidad, lo que deberían hacer es escuchar a los ciudadanos. Los debates sobre temas en los que la institución en la que ostentan un cargo no tiene competencias, en las sedes de los partidos. O en la barra del bar.