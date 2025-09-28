Responsabilidad ante la crisis migratoria

Formentera y Ibiza sufren una crisis migratoria que ya nadie discute, pero la evidente falta de liderazgo del Gobierno central para afrontarla con responsabilidad en todos sus aspectos es un error que deja expedito el camino a las posiciones demagógicas y radicales de la ultraderecha, que ha hecho de su hostilidad a los migrantes, especialmente a los más pobres, los africanos y los musulmanes, uno de sus principales argumentos políticos. Y lo peor es que el PP se está adentrando también en esa peligrosa senda para tratar de frenar la fuga de muchos de sus votantes hacia Vox.

La reciente declaración de emergencia migratoria por parte del Gobierno no es en absoluto suficiente. La ha hecho tarde y a regañadientes, después de negar la evidencia hasta que la realidad no le ha dejado más opción que reconocerla, pero deja fuera la principal consecuencia de la avalancha migratoria que soportan las Pitiusas: el elevado número de menores no acompañados que llegan en patera, cuya tutela deben asumir unos consells insulares desbordados y sin medios. Los niños y adolescentes que llegan solos desbordan los recursos y el presupuesto de los consells pitiusos, especialmente el de Formentera, originando una situación límite de la que el Gobierno central se desentiende de forma irresponsable. Las competencias en materia de Menores que recibieron los Consells son las de un sistema de protección legal que en ningún caso estaba pensado para gestionar el enorme flujo migratorio que existe en la actualidad. Y la gestión de los flujos migratorios, en todas sus vertientes, es un problema de Estado que exige una respuesta de Estado y unos recursos extraordinarios que debe aportar el Gobierno, porque las modestas instituciones insulares pitiusas no tienen capacidad de manejarlo con sus propios medios sin desatender muchas otras de sus obligaciones.

El Gobierno arrastra los pies y no da las respuestas y las ayudas que debería, pero tampoco el PP, como alternativa de gobierno, tiene una propuesta propia, clara y responsable sobre migración, más allá de endurecer su discurso, alejarse de la moderación y dejarse arrastrar a un terreno en el que no podrá imponerse jamás porque Vox siempre le ganará en extremismo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, espoleado por la presidenta balear Marga Prohens, ha aprovechado la inacción del Gobierno para tomar la delantera y acudir a Formentera, la isla de Balears a la que están llegando más pateras y que tiene proporcionalmente más menores no acompañados migrantes a su cargo. Allí arremetió contra el presidente Pedro Sánchez, al que culpa incluso del aumento exponencial del tráfico de personas. Feijóo y Prohens se reunieron también en la isla con asociaciones y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil, que les expusieron sus necesidades y reivindicaciones. El líder del PP aprovechó la visita para lanzar mensajes muy simplificados que son más bien lemas planos para redes sociales, sin un análisis profundo que los sustente. Un ejemplo es que defienda dar prioridad a una migración «culturalmente próxima»: ¿a qué se refiere?, ¿a dar prioridad a los hispanoamericanos? ¿Excluye por tanto de esta categoría a los migrantes de países europeos que no pertenecen a la UE? Cuando afirma que los subsidios «no pueden ser la forma de vida de los migrantes» está diciendo que lo son, cuando no es cierto. De hecho, la inmensa mayoría de los migrantes trabaja y muchos de ellos, tanto los que tienen regularizada administrativamente su estancia en España como los que no, en ocupaciones que muchos españoles rechazan (los cuidados, la limpieza o los duros trabajos de la agricultura, la ganadería o la construcción, por poner algunos ejemplos). También aseguró Feijóo que si es presidente expulsará a los migrantes que delincan, de lo que podría deducirse, sensu contrario, que piensa integrar a los que no delincan, pero lo que quiere subrayar es el mensaje negativo, el conflictivo, el que asocia irresponsablemente inmigración y delincuencia como hace la ultraderecha, ignorando que el número de migrantes que delinquen es una mínima parte de los migrantes que llegan a España, como el número de españoles delincuentes es una mínima parte de los españoles de bien que no lo hacen. Por lo demás, expulsar a extranjeros delincuentes se viene haciendo desde hace décadas, aunque no siempre es posible, porque hay países, como Argelia, que no aceptan la repatriación de sus ciudadanos.

Es el Gobierno central el que, por la dimensión del problema, por su alcance y por los recursos que hay que destinarle, debe liderar la respuesta a la crisis migratoria como fenómeno social y económico. Su falta de reacción no hace más que favorecer los discursos viscerales de la derecha y la ultraderecha, un caldo de cultivo muy peligroso que alimenta la xenofobia y destruye la convivencia democrática. Precisamente en Ibiza y Formentera, para situar y comprender mejor el problema de la migración no está de más recordar que hasta mediados del siglo XX, cuando éramos unas islas pobrísimas y los jóvenes carecían de horizontes, el flujo migratorio era a la inversa y eran muchos los ibicencos y formenterenses que navegaban como podían hasta Argelia, colonizada aún por los franceses, en busca de mejores oportunidades. También lo hicieron en otros momentos escapando de la guerra o de la represión, exactamente igual que muchos de los que llegan ahora en patera. Nuestra propia historia reciente debería ser el mejor antídoto frente a la demagogia y la xenofobia del populismo ultraderechista.