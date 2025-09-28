El domingo pasado, la Parroquia de Santa Cruz, dentro del marco de las fiestas de su titular, la Exaltación de la Santa Cruz, como ya han hecho muchas de las otras parroquias de la Diócesis. Ayer lo hicieron los catequistas y profesores de religión. El domingo próximo será el momento de celebrar el Jubileo de los migrantes y misioneros.

Bajo el lema “Migrantes, misioneros de la esperanza”, nos invita a mirar a los migrantes, no como una amenaza como hacen muchos colectivos y partidos políticos, sino más bien como un signo de esperanza. Los migrantes, que dejan sus países con la esperanza de encontrar unas condiciones más dignas para vivir, se ven amenazados por grupos despiadados que tan solo son capaces de despreciarles y condenarles sin más motivo del que proceden de otro país, son de otra raza, hablan otra lengua o son de otra religión.

Un buen grupo de migrantes, con la delegación de migrantes de nuestra Diócesis participarán del Jubileo en Roma. Nos gustaría desde aquí, transmitir el mensaje de la Iglesia, que es Madre y que muestra el amor del Padre hacia todos, especialmente los más castigados por la sociedad y por las condiciones inhumanas que hacen que muchos de nuestros hermanos se vean obligados a salir de sus países, como hicieron muchos de nuestros antepasados, para encontrar unas condiciones más dignas de vida. Muchos de ellos huyen de las guerras, del hambre, de la pobreza… buscan entre nosotros una nueva oportunidad. Y nosotros no podemos dejar de verlos como una oportunidad para nuestra sociedad cada vez más envejecida y encerrada en sí misma, donde unos pocos tienen mucho y la codicia les ha cerrado el corazón siendo incapaces de compartir.

El Papa León XIV nos recuerda que ‘numerosos migrantes, refugiados y desplazados son testigos privilegiados de la esperanza vivida en la cotidianidad, a través de su confianza en Dios y su resistencia a las adversidades con vistas a un futuro en el que vislumbran la llegada de la felicidad y el desarrollo humano integral’. Además, el Papa nos alienta a reconocer que los migrantes católicos ‘pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza en los países que los acogen’, pues su entusiasmo espiritual ayuda a revitalizar nuestras comunidades. Queremos que esta celebración sea una fiesta para todos: un momento de acción de gracias, de comunión, de encuentro entre culturas, de oración profunda y de compromiso eclesial. Que cada persona se sienta acogida y reconocida. Que nuestras comunidades, nuestras parroquias, sean espacios de acogida y de misión».