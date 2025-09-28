Feminismo e hipocresía

Los mismos que desde la vuelta del verano han utilizado políticamente el horror de la matanza de Gaza como si fuera culpa misma del PP, como Trump ha utilizado el asesinato de un hombre inteligente y bueno como si fuera culpa misma de todos sus oponentes, esos mismos, o sea el gobierno y el PSOE, se rasgan ahora las vestiduras, porque según ellos, el PP utiliza el dolor de las víctimas de violencia de género por unas pulseritas de nada. Que sostiene la ministra de Igualdad, la que chillaba como poseída ¡Vergüenza! en el Congreso, pero que ahora con desvergüenza contradice a jueces, a policías y víctimas, que la pulseras funcionan, que hay tres o cuatro fallitos, que ninguna mujer ha estado en peligro y que la culpa la tiene el PP, los fiscales y los jueces. Ella no dimite porque está haciendo un magnífico trabajo.

Del mismo modo que con la nefasta ley del sí es sí, el gobierno más feminista de la historia convierte su sororidad en una pamema y demuestra una vez más después de que Iglesias quisiera azotar a Mariló hasta hacerla sangrar, de lo de Errejón o lo de las sobrinas de Ábalos, que no se trata de ser de izquierdas o de derechas, sino que machistas y degenerados los hay en todas partes aunque no todos los hombres lo son y sí pueden serlo aquellos a los que más se les llena la boca con la defensa hipócrita de algo en lo que nunca han creído.

Y las mujeres, lo mismo. Que la responsabilidad de las pulseras fallidas es de Irene Montero que las compró y de Ana Redondo que las dio por buenas, incluso cuando ya sabía o debía saber, porque se comunicó, que fallaban. Ahora, la súper feminista Yolanda Díaz, que apoyó a Errejón conociendo sus estupefacientes antecedentes, dice que no parece cosita muy grave pero que ella está un poquito preocupada y que se haga una investigación pequeña. Para qué se va a investigar en profundidad si lo que importa ahora es que Palestina llegue desde el río hasta el mar, repetir Ge no ci dio a voz en cuello y acusar a la derecha de todo lo que funciona mal fuera y dentro de este país de las cosas chulísimas.