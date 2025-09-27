Vivienda para nuestros vecinos: una prioridad compartida

Hablar de vivienda es hablar de futuro, de estabilidad y de dignidad. La vivienda no es solo un techo: es el espacio donde crecen nuestras familias, donde nuestros jóvenes empiezan su vida adulta y donde echamos raíces como comunidad. Sin embargo, sabemos bien que hoy en día acceder a una vivienda digna se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para muchas familias y jóvenes de la isla y fuera de ella.

Como concejala de Bienestar Social y Vivienda de la ciudad de Ibiza, quiero deciros con total claridad: como equipo de gobierno somos conocedores de esta realidad, es nuestra mayor preocupación y estamos trabajando para cambiarla. Soy también consciente de que los tiempos de la administración no son los adecuados para la gravedad y urgencia de este problema, y comprendo la desesperación de muchas familias que no ven una solución inmediata a este drama, pero os puedo asegurar de que trabajamos sin descanso para implementar todas las opciones posibles en nuestra ciudad de ofrecer vivienda protegida a nuestros vecinos.

No queremos que nadie se vea obligado a marcharse de su ciudad porque no encuentra un hogar en condiciones. No queremos que los jóvenes miren al futuro con pesimismo, sino que sientan que su administración más cercana les escucha, les comprende y trabaja todo lo que está en su mano por minimizar este problema. Un problema que no es sencillo, y que por tanto no tiene una única solución mágica. Huid de los mensajes simplistas que os prometan soluciones fáciles. El problema es complejo, tiene muchas causas, y requiere que trabajemos en distintas líneas de forma paralela.

Por eso, hemos puesto en marcha un plan integral que ya empieza a dar frutos y que dará muchos más en los próximos años. Actualmente se están construyendo 532 viviendas en Ca n’Escandell, un proyecto muy esperado, que acumulaba muchos retrasos y que pronto dará respuesta a familias que llevan años en lista de espera. A esto se suman los convenios firmados con el IBAVI para levantar 80 viviendas en terrenos municipales que hemos cedido desde el Ayuntamiento, y otros acuerdos de cesión de terrenos al Govern Balear que permitirán impulsar unas 300 viviendas más de alquiler a precio tasado.

Además, estamos cerrando un convenio con el Consell d’Ibiza que nos permitirá rehabilitar y adquirir inmuebles para destinarlos a vivienda, así como lanzar nuevas ayudas al alquiler que alivien la carga económica de quienes hoy hacen grandes esfuerzos para pagar su renta mensual.

Gracias a la posibilidad de cambio de uso que permite el Decreto Ley de medidas urgentes del Govern, convertiremos varios espacios municipales en viviendas: como por ejemplo dos en la UA27; y uno más en la calle Major 18 (La Campanera), que ofrecerá una vivienda con capacidad para dos plazas. Queremos aprovechar cada oportunidad, buscamos en cada rincón de la ciudad para reconvertir y ofrecer todas las viviendas que desde el Ayuntamiento podamos. Por eso estamos invirtiendo en la rehabilitación de viviendas y en la reconversión de locales en viviendas en estas zonas, con el objetivo de destinarlas a alquiler social desde el Ayuntamiento, especialmente para jóvenes y familias de entre 18 y 35 años. De esta forma, además, no solo ofrecemos nuevas oportunidades de vivienda, sino que también recuperamos y revitalizamos nuestro casco histórico.

Al mismo tiempo, seguimos apostando por el modelo build to rent, con promociones en sa Bodega y sa Punta, que pondrán a disposición de los vecinos otras 300 viviendas en alquiler a precio limitado.

Sabemos que no basta con construir más: también debemos proteger el mercado residencial. Por eso luchamos con firmeza contra el alquiler turístico ilegal, inspeccionando y sancionando con multas de hasta el 75% del valor de mercado de la vivienda. Queremos que las viviendas disponibles se destinen a quienes más las necesitan: nuestros vecinos.

Nuestra hoja de ruta es clara: construir, rehabilitar, regular y proteger. No se trata solo de edificar casas, sino de crear barrios vivos, inclusivos y sostenibles, donde todos podamos convivir, desarrollarnos y mirar con ilusión al futuro.

Ibiza debe ser, ante todo, una ciudad para vivir. Y desde este equipo de gobierno trabajamos día a día con un objetivo firme: que la vivienda sea un derecho real para nuestros vecinos, no un lujo inalcanzable. Porque de ello depende no solo nuestro presente, sino también el futuro de nuestras familias y de nuestros jóvenes.