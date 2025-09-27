Pasión por los inocentes

El último fusilado por el franquismo, el 27 de septiembre de 1975, se llamaba Xose Humberto Baena. Era un joven gallego, militante del FRAP, acusado de asesinar a un policía en la calle Alenza de Madrid. Fue condenado en un juicio escandaloso, todavía con menos pruebas y garantías que el de Salvador Puig Antich. Media hora antes de su ejecución, Baena recibió la visita de su padre en la cárcel. Quería el padre saber si «por lo menos» era verdad que su hijo había matado a alguien. Si dentro de la injusticia colosal, había algo de justo. «Lo siento, papá, pero no puedo darte este consuelo. No fui yo quien lo mató», dijo Xose Humberto.

Si le queda sangre y Transición en las venas como para que esto le haya sacudido, no deje de leer El verano de los inocentes, recién publicado por Anagrama y firmado por Roger Mateos, jefe de la sección de política de la agencia Efe en Barcelona.

¿Era Baena inocente? El libro de Mateos siembra muchas y muy terroríficas dudas. Pero lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que, inocente o culpable, Baena acabó como acabó en parte porque alguien había decidido que fuese carne de cañón de una escalada violenta con que algunos querían impedir que la Transición la pilotaran otros más moderados que ellos.

La investigación de Roger Mateos sobre el caso Baena me recuerda a la mía propia cuando, hace ya unos cuantos años, desclasifiqué documentos secretos en Estados Unidos sobre el atentado de ETA -no de la CIA, sorry- contra Carrero Blanco. Según investigaba, a mí se me ponían los pelos de punta al descubrir que la muerte de Carrero solo benefició a los ultras de los dos lados: a los irredentos del franquismo y a los que se sentían más cómodos con la revolución que con la democracia.

Hace falta mucho valor para mirar estas cosas a la cara, para dudar de la memoria embellecida. Roger Mateos lo ha hecho con una rectitud y una pasión que no son fáciles de encontrar hoy en día. Por eso, es importante no dejarlas pasar.