Los ‘Fitipaldis’ de Ibiza

Dicen que, cuando te vas a morir, toda tu vida pasa ante tus ojos a cámara rápida. La vez que más cerca me sentí de ella, no vi escenas, pero sí sentí un nudo brutal en el estómago. Fue en la A-92, cuando un camión casi me estampó contra otro coche. La culpa no fue suya, sino mía, por adelantarlo temerariamente en un carril de aceleración. Otra vez, también adelantando en una carretera de doble sentido porque llegaba tarde a un pleno del Ayuntamiento de Humilladero, un pueblo de Málaga con algo más de 3.000 habitantes, volví a jugarme la vida.

La maternidad me cambió. Un exceso de precaución cayó sobre mí como una losa. Se acabaron los adelantamientos in extremis. Ahora cumplo a rajatabla las señales de velocidad y conduzco sin prisa, aunque llegue tarde. Prefiero las carreteras secundarias a las principales, sobre todo para evitar cruces peligrosos como el de Los Cazadores. Por la noche, cuando calcular distancias me resulta más difícil, siempre busco alternativas más seguras: tomo la EI-300 desde Sant Joan hasta el supermercado El Cruce, giro a la izquierda en la ferretería Simón y sigo por la carretera que pasa frente a Terra Massia hasta salir al barrio de Can Guasch, en Santa Eulària. El trayecto es más largo, sí, pero más tranquilo.

A veces escojo la sinuosa carretera de Cala Llonga. Pese a las curvas, me transmite seguridad porque circulan muchos menos coches que en la vía principal hacia Santa Eulària. Algunos dicen que las carreteras pequeñas son más peligrosas, pero en realidad no lo son: el verdadero riesgo no está en el asfalto, sino en quienes conducen. Y cuantos menos coches me cruce, mejor.

Este verano, tres personas perdieron la vida en el tramo de Can Marçà, precisamente porque otros adelantaron en una vía limitada a 60 kilómetros por hora. No hace mucho un coche me adelantó a mí y a otros dos más de una sola maniobra en esa misma carretera. Sólo los radares parecen frenar a estos ‘Fitipaldis’ que ponen en riego la vida de otros con su imprudencia.