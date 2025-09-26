De la crítica y el aplauso

A un amigo le llama atención que en estos espacios de opinión domine la crítica. Le digo que es cierto, que no se equivoca, pero trato de explicarle con un ejemplo por qué sucede. Cuando un cirujano hace un buen trabajo en el quirófano, no le asaltamos para decirle que ha hecho una buena operación. Sería insultarle, como si pensáramos que podía cagarla. Es lógico y exigible que, como buen profesional, lo normal es que haga bien su trabajo. No vamos por la vida diciendo lo que se hace bien, porque lo lógico es que se haga bien. De aquí que se denuncie que se haga mal lo que se tendría que hacer bien. Esto explica y justifica que, con la larga lista de despropósitos que tenemos en la ciudad y la isla, a nuestro pesar y con la mejor intención, soltemos leña, lo que no nos impide aplaudir lo que se hace bien.

El caso es que me ha sorprendido positivamente lo que nos ha mostrado el recorrido que hace unos días hizo el edil con una comitiva de políticos y técnicos para enseñarles algunas intervenciones urbanas en fase de ejecución, el espacio artesanal de la Pedrera, el Mercat Vell y la Peixateria. En este último caso es de justicia felicitar a Toni Huguet, el arquitecto autor del proyecto. ¡Impresionante la cubierta octogonal! Un formidable entramado de madera con poderosas vigas que, sin columnas, libera un espacio interior diáfano y sorprendente. ¡Todo un acierto! Pero dicho esto y para no perder la buena costumbre de criticar lo que parece criticable, insisto en la demencial sustitución del empedrado original de la calle Tur de Montis por un enlosado industrial, una obra que supongo no visitó la comitiva. Felicito también al voluntarioso señor Triguero cuando dice que “vamos a devolver la vida al casco histórico”, algo que, sin embargo, dudo que lleguemos a ver si antes no se rehabilitan los viejos edificios y se ofrecen viviendas habitables. Y dado que a los constructores les va más la arquitectura de grandes y lujosas mansiones, quiero pensar que el consistorio tiene ya alguna idea para conseguirlo.