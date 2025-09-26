Opinión | Ulisses a la Xanga
Crisis de manual
Dies passats em va impactar la notícia que han hagut d’arrencar 2.000 ametllers del Pla de Corona que s’havien assecat. Darrere les postals, hi ha històries i vida i mort.
Alcarràs, la premiada pel·lícula de Carla Simón, s’acabava amb la imatge d’un camp on arrencaven els melicotoners. A Alcarràs el conflicte era econòmic, entre els usos tradicionals de la terra, cada vegada més poc rendibles i els que volien fer-hi altres coses, com posar-hi plaques solars. Però el missatge era adaptable al final d’un món tradicional, d’ocupacions del sector primari, que s’acaba, ja sigui a l’agricultura o a la pesca, etc. La imatge d’un tractor arrencant arbres d’un camp és molt potent. És un missatge clar, difícil de negar. A Corona desapareixen els ametllers, s’ha acabat anar a admirar-ne la floració —a la plana de Lleida des de fa uns anys hi ha una petita indústria turística al voltant de la floració dels fruiters, de rec això sí— i tal dia farà un any. Ja veurem si en poden tornar a plantar i com.
Els ametllers arrencats són un missatge potent perquè davant el fet els arguments que no passa res són mals d’aguantar. Fa falta molta barra per negar que passa alguna cosa. Joan Tur Rosselló escrivia dies passats en aquest diari sobre la gènesi del problema de l’aigua a Ibiza. En 50 anys s’han eixugat els aqüífers. Punt. Com s’han eixugat i s’han salinitzat els aqüífers és evident: fent perforades i perforades i perforades per portar aigua a la costa en canonades o a camions.
Tur Rosselló i la gent de l’Aliança per l’Aigua en saben i han escrit pàgines i pàgines sobre el tema. Sembla que existeixen solucions tècniques al problema —no ràpides, ni senzilles, ni barates, això és un altre tema. Però sovent hi ha un malentès: el fet que hi hagi solucions tècnicament factibles a un problema, no vol dir que siguin òptimes o cost-efectives. I no vol dir que es puguin aplicar sense decisions polítiques que les assumeixen, les defensin, les implementin i les financin. En qualsevol cas, encarar el problema de l’aigua a Ibiza passa per reconèixer que la situació és molt greu i deixar de fer animalades com omplir creuers amb aigua bona. Per cert, això de rebre creuers a carregar aigua ha passat sempre i ningú n’ha dit res o és nou d’ara? Com es pot demanar a la població que estalviï aigua —nens, tancau l’aixeta mentre us raspallau les dents!— i després fer això?
Els ametllers arrencats perquè s’han assecat també són un recordatori del canvi climàtic, que ha arribat fins i tot abans del que esperàvem. Els boscos estan rostits després d’anys de sequera. No tinc dades de la situació a Ibiza, però al Massís del Garraf —a l’interior de la costa del Sud de Barcelona, entre Castelldefels i Sitges— i a l’Alt Empordà —tocant a la frontera amb França— s’han assecat prop de la meitat dels pins, depenent de la zona. Clapes i clapes marrons en boscos que havien set sempre verds. El risc d’incendis ha estat en màxims històrics.
L’estiu del 25 a Espanya i Portugal s’han cremat una quantitat rècord d’hectàrees, una mica més de 12 vegades l’extensió d’Ibiza. Aproximadament dos de cada tres hectàrees que s’han cremat l’estiu del 25 a la Unió Europea han estat a la Península Ibèrica. Altres anys ha tocat a altres llocs com Grècia no fa tant. Val a dir que, quan les condicions són tan dolentes, que el foc prengui o no acaba depenent d’imponderables i no és tant la mala sort que hi hagi un gran foc, com la bona sort de salvar-se’n. Els estudis mostren que la Mediterrània és una de les zones que s’està escalfant més ràpid i on les manifestacions extremes del canvi climàtic seran més greus els propers anys.
Trump diu que és mentida, que el canvi climàtic no existeix, que un invent, que és tot ideologia de les esquerres i dels ecologistes i que el que fa falta és cremar més combustibles fòssils i deixar d’invertir en tecnologies netes i energies renovables. “Més fusta!”, ja ho deia Groucho Marx, que almenys tenia gràcia.
Un altre cas de crisi innegable és la de l’habitatge. L’habitatge s’ha convertit en un dels primers, sinó el primer, problemes. A tots els nivells. L’habitatge és molt car i els joves ho tenen molt difícil. I la paradoxa grotesca de l’illa del luxe poblada de xaboles que ha arribat als principals mitjans de comunicació del món. Per no parlar dels serveis públics de salut, educació, seguretat, etc. que no poden donar l’abast a l’augment de població. Tant de població resident, que s’ha més que duplicat en menys de tres dècades, com flotant, pels visitants turístics. No hi ha societat que pugui aguantar una envestida demogràfica com la que ha patit Ibiza sense que saltin les costures del benestar i la cohesió social.
La crisi de l’aigua, la crisi ambiental, la crisi climàtica, la crisi habitacional, la dels serveis públics, etc. són crisis de manual, perquè fa anys, dècades, que se’n parla, fa molt de temps que el problema es coneix, no hi ha cap misteri ni sorpresa. L’únic que sorprèn és el moment exacte en què després tothom s’exclama.
