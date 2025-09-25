Eran los noventa y Xicu evitaba ir a Can Rafal, más allá de para tomar algún café, pese a que le encantaba aquel pedacito de la Marina humilde, viva y acogedora de su infancia (y el bar, encima, merengue como lo era él, siempre provocador) que los Marí habían sabido preservar en ese su rincón del barrio. Vicent padre lo invitaba todas las veces, al compañero y amigo de su hijo, y le sabía muy mal no poder corresponder a la generosidad desbordante de esta familia, a esa hospitalidad tan de buena gente que siempre echa un puñado (o veinte) de sobra a la olla por si se sienta alguien más a su mesa. No soy la persona que debería escribir sobre esto (los recuerdos son más de Xicu que míos), lo sé. Me siento como una ‘outsider’. O más bien, como una intrusa, porque yo, que aún vivo a muy pocos metros de allí, justo al límite de su desolación invernal, me encuentro cada día más fuera de sitio en la Marina, un barrio hoy con la práctica totalidad de los negocios, y precios, orientados al turismo y donde los pocos vecinos que aún resisten se han convertido en «exotismo» o «estorbo». Salvo que tenga que ir a la farmacia, ya no queda (casi) nada en él para mí. Para nosotros. Su belleza no es vida sino decorado.

«Con la muerte de Maria Marí Serra, la cocinera de Can Rafal, desaparece un pedazo más de la memoria de la Marina», escribía Marta Torres en su obituario. La mujer que se levantaba a las cuatro para que los trabajadores del puerto encontraran el bar abierto al amanecer y que se dejó las huellas dactilares limpiándolo, la que empezó a faenar de niña, la que se puso detrás de una barra en los 70, la que «cocinaba para todos como para los suyos». La que más tarde, después de que no les renovaran el alquiler del local donde Vicent llevaba 50 años, seguía atendiendo con una sonrisa luminosa en Can Botino, pese al mal trago (era toda una vida), y haciendo que nos sintiéramos como en casa. La luchadora, siempre.

Pensando en ella, he titulado esta columna la Eivissa que no es, pero debería haber puesto la que todavía puede seguir siendo. El de Maria y esa su Marina honesta, trabajadora y con calor de barrio son legados para estar muy orgullosos. Y que merece la pena recuperar.