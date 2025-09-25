La dignidad tiene coste pero no tiene precio

La «marca España» no debería ser mercadotecnia, sino puesta en valor de nuestros valores, a partir de aquellos por los que se nos identifica. Fruto del valor demostrado en otros tiempos –campos de batalla incluidos–, de la caballerosidad de Don Quijote al servicio de los indefensos y de la proeza popular de nuestra guerra de la Independencia, la gallardía, sin acobardarnos ante el poderoso, es una seña de identidad. El arriesgado viaje del Rey Felipe a Egipto, clamando en favor de Gaza casi a sus mismas puertas, o la conferencia de Pedro Sánchez en Nueva York, defendiendo ante medio millar de estudiantes de la Universidad de Columbia los mismos valores que Trump pisotea, son ejemplos de gallardía y dignidad ante el poder del que somos vasallos; buena lección para nuestros valentones de andar por casa, palmeros del cesarismo trumpista a la espera de ser sus franquiciarios y alguaciles.