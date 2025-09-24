Opinión | Tribuna
Pedro de Silva
El pasado no pasa, aguarda
La soberbia es disfuncional, genera capas de protección que hacen al soberbio menos hábil para adaptarse. La soberbia humana afecta a todos los estamentos, pero es nefasta en el de los científicos, cuyo valor principal es la curiosidad. Ahora mismo está dejándose llevar por una inercia formada sobre todo por fibras de soberbia que los envaran y no les dejan rectificar en asunto tan clave como la fe en el futuro, una verdadera religión sin dios. La propia ciencia está detectando señales indicadoras del enorme peso de la memoria en todo, incluida la misma vida, condicionada por la memoria genética. ¿No sería el momento de prestarles atención y hacer la rebusca en nuestro pasado, ahora que, gracias al libre pensamiento, podemos hacerlo sin prejuicios dogmáticos? Solo con un contrapeso de pasado será posible seguir caminando sin riesgo de caernos. Podemos aplicar esto a nuestras vidas.
