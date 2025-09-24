Kufiya, algo más que un pañuelo

Las imágenes que nos llegan a través de los medios audiovisuales del genocidio de Gaza están alentando a una sociedad a rebelarse contra inacción de los dirigentes de todo el mundo, que solo actúan desde las palabras, sin adoptar medidas efectivas que acaben con el “horror” de un pueblo demonizado por la acción de un grupo terrorista (octubre del 2023) y castigado por la ley del talión de un país dominante desde una fuerza militar desmesurada. Nadie en estos casi dos años ha conseguido detener una guerra aniquiladora. Palabras, más palabras y finalmente más palabras. La geopolítica no puede servir para perpetuar una injusticia de este tamaño. Ha tenido que ser la sociedad, la misma que “reventó” la Vuelta Ciclista a España, la misma que día a día sale a la calle de las principales ciudades del primer mundo, la que intimide a los dirigentes de un mundo “calladito” y hasta “obediente”, diría yo (aunque no deje de ser un producto de márquetin de dudosa efectividad).

Formentera no se ha quedado atrás en la reivindicación de esa sociedad que “sufre” con todas sus letras, la masacre de gazatíes (genocidio, queda claro) Este fin de semana, el grupo ‘Qué Celeste’ ha dedicado su festival anual a concienciar a la colectividad (y a los que pasaban por allí) de que en un lugar, no tan lejano, la muerte sustituye a la vida. Música, talleres, actividades culturales, incluso encontramos a escolares vendiendo pasteles de creación casera (papis, qué buenos sois) para “juntar” algún dinero que a lo mejor (con ilusión) se convierta en vida para algún niño de allá. Dominaba la kufiya, ese pañuelo significativo del pueblo palestino. Por un puñado de monedas te sentías algo más cerca de “ellos”, pero no es un “limpiador” de conciencias, sino un altavoz contra la injusticia.

Sin más, entre un ir y venir de gentes, en el escenario, donde ya están Cani, Álex o Carmona, suena la música mientras llega Tamara, vestida en rojo, y cubierta con una kufiya. Guitarra, bajo, teclado o cajón acompañan al quejío desgarrador de quien grita en la noche como el llanto imaginario de un niño en la Gaza que ayer fue su “patio” del recreo y hoy puede ser su lecho de muerte. Música donde se mezcla la raíz más profunda del flamenco, con las notas de ocho siglos de presencia árabe en nuestra tierra. Poco o nada podemos desde aquí silenciar el ruido de las bombas, pero déjennos soñar que la voz de Tamara puede arrancar la sonrisa robada de un niño en Gaza.