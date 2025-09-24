Opinión | Tribuna
Greix Vermell
Els hiverns eren freds i llargs, com també ho eren els dies per a naltros, els boixos de la Marina, un barri que limitava al nord amb el passeig de s’Alamera-o de Vara de Rei-, obert al trànsit pels laterals de llevant i ponent, quan la densitat de cotxes dels anys setanta encara era ben escassa.
Aquell era el nostre passeig familiar dels diumenges. Després de comprar el diari al quiosc entre el Cine Serra i l’hotel Montesol, tota la família, ben mudada i perfumada, s’aturava davant del cine. Allà en Victorino, batuta en mà, dirigia la banda municipal de música al ritme de pasdobles i sarsueles. Mentrestant, els dolços de la pastisseria de Cas Curpet ens temptaven darrere els vidres. Però la paga setmanal estava reservada per a la sessió doble de tarda al Teatre Pereyra: una de romans i l’altra d’indis, amb pipes saladetes comprades al davant.
Els dies feners el passeig canviava de cara i s’omplia de tràfec vilatà: pagesos que arribaven a Vila per fer compres, gestions o per vendre les mercaderies al Mercat Vell. A un extrem, hi havia la Banca Matutes, on els eivissencs confiaven les seues minves finances en aquells anys de carestia.
Uns metres més endavant, la biblioteca de la Caixa de Pensions, un dels punts que concentrava més fidels. De petit, em fascinava poder entrar-hi i agafar un llibre, principalment còmics d’en Tintín i llibres d’aventures com els de Los Cinco o Los Siete d’Enid Blyton, que devorava amb entusiasme.
Mentre llegia assegut a una taula compartida, em sorprenia veure, al fons, un jove ja granadet que ocupava tot l’espai amb piles de llibres de disciplines diverses.
Anys després vaig saber que era en Bartolo de ses Cabres, malnom amb què se’l coneixia a Vila. Des d’un banc de s’Alamera, convertit en improvisat púlpit, intentava convèncer-nos de la necessitat d’aprendre un nou llenguatge universal que havia de substituir tots els altres idiomes: l’esperanto. Amb un verb apassionat ens volia captar, tot i que sense gaire èxit per a la seua causa.
S’Alamera era un mosaic molt viu de botigues i personatges: Can Murenu, on trobàvem els alicatrics de pesca; Electricitat Ribas, on vam veure arribar els primers televisors i electrodomèstics; l’edifici on vivia el magnífic aquarel·lista i fotògraf Narcís Puget, que un temps havia estat seu de Telègrafs; uns metres més endavant, l’armeria dels germans Balanzat, plena d’escopetes i material de caça; just davant, la consulta del nostre metge entranyable, don Vicent Pujolet, sempre plena; i la seu d’Ebusus, punt de trobada de la intel·lectualitat eivissenca, amb noms com Isidor Macabich, Pep Costa, Marià Villangómez, Narcís Puget, Vicent Ferrer Guasch, Enrique Fajarnés Cardona i altres.
El passeig no seria el mateix sense el restaurant Ca n’Alfredo, regentat per la família Riera des del 1941, avui ja un clàssic de la nostra gastronomia. Al costat, al primer pis, Foto Raymar, on el fotògraf Antoni Domínguez -gran cronista social d’Eivissa- va perdre la paciència intentant fer una foto de família on jo m’estigués quiet i sense riure... missió impossible!
Altres establiments emblemàtics eren Casa Domingo, de Domingo Guasch i na Pepita, una de les primeres botigues modernes de roba; el bar Alhambra, on jugàvem al billar espanyol; i, al final del passeig el Gran Hotel, rebatejat com a Hotel Montesol, amb una de les terrasses més cosmopolites del món.
Però el lloc que de petit em fascinava era la botiga de Ca na Joana Fèlix, on ens enviaven a comprar un d’aquells productes de la nostra infància: el greix vermell. La capa de greix que es formava del suc que destil·laven les botifarres i botifarrons mentre bullien, i que després es recollia per treure’n aquesta deliciosa substància d’una textura cremosa que te porta al paladar una sua barreja de sabors, colors i aromes tan nostres.
Untada al pa torradet, amb una mica de sucre, era un dels berenars més desitjats, i em porta al paladar la melodia d’aquells meravellosos anys de l’Eivissa del segle passat.
