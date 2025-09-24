Dos años denunciando el mismo piso turístico

En abril, como ya hice el año pasado, denuncié en la Línea Verde un piso de mi barrio que se alquila de manera turística. Ha pasado otra temporada. Cinco meses y ahí sigue. Aún veo turistas entrando y saliendo con sus maletas, como si nada ocurriera. Me pregunto, ¿cuándo irán los inspectores a comprobar si esa vivienda es legal? ¿En invierno? ¿Cuando ya no quede ni un turista en la Marina? En fin.

No dudo de que la administración esté actuando en ciertos puntos de la isla. Es verdad que se han revisado varias zonas y se han impuesto sanciones. Pero en un barrio como la Marina, el más turístico de Ibiza, basta con caminar por las calles para comprobar que todavía queda mucho por hacer. La realidad es que, por segundo año consecutivo, la misma vivienda continúa con la misma actividad, impune ante la pasividad institucional. Y no es la única.

Esta misma semana, algunos políticos presumían de haber eliminado todos los anuncios ilegales de Airbnb en la isla. Se llenaban la boca con titulares que suenan muy bien, pero que no reflejan la realidad. Porque los propietarios siempre encuentran la manera de saltarse las reglas: cambian el nombre del anuncio, se pasan a otras plataformas menos vigiladas o incluso llegan a los turistas por vías más informales. El resultado es el mismo: los pisos siguen llenándose de visitantes de paso, aunque oficialmente «no existan» en internet.

El caso es que mientras llega o no una inspección, el propietario se sigue llenando los bolsillos. Así, si al final llegara una multa, pues dispondrá de liquidez para pagarla sin mayor problema. Y a otra cosa (o casa).

Mientras la burocracia se toma su pausa y la política se felicita a sí misma, los pisos ilegales continúan llenándose de maletas y los vecinos aguantando inquilinos temporales y lo que ello conlleva.

En nada la temporada llegará a su fin y entonces los pisos y las calles se vaciarán y la Marina volverá a ser un barrio fantasma, sin gente, con los tres vecinos de siempre y sin servicios. Me temo que el año que viene tendré que volver a denunciar.