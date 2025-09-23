Ventajas de viajar en barco

Uno. No te tienes que someter a los engorrosos embarques del avión, donde te hacen sentir un delincuente por llevar agua dentro de una botella. No hay nada peor que beber sin sed, pero a ver qué haces con esos traguitos de líquido elemento que llevabas sin ni siquiera saberlo y encima desde a saber cuándo. El control previo al ferry es somero, se ve que es mucho más difícil hundir un barco que tirar abajo un avión con esos centilitros de agua que llevas encima, maldito desalmado y potencial terrorista.

Dos. ¡Espacio, espacio y más espacio! Para los que gastamos piernas largas, no tener que ir encajado en el asiento cual vulgar pieza del Tetris es un alivio difícil de imaginar para quien no sufre ese problema. El barco se ríe en la cara del avión, del coche y del autobús. En todos esos vehículos se corre severo riesgo de atascos articulares y calambres de todo tipo. No es ninguna tontería evitar tales riesgos, sobre todo a partir de ciertas edades, cuando los crujidos de huesos se convierten en banda sonora habitual del día a día y empiezan a brotar dolores en lugares del cuerpo que a menudo ni siquiera sabes nombrar, salvo que hayas consagrado tu vida laboral al gremio sanitario.

Tres. Puedes ver una peli. Claro que esta teórica ventaja se puede volver en tu contra si el cachondo que programa la cartelera se decanta por el ‘remake’ de Lassie tanto a la ida como a la vuelta del mismo trayecto. Supongo que será su pequeña venganza por desempeñar un trabajo que no le gusta, pero chico, no nos hagas pagar a los demás por tu sufrimiento. Digo yo.

Y cuatro. Manduca y bebercio. Desde la pizza hasta la napolitana, surfeando toda la ola de chocolatinas disponibles en el mercado y regándolo todo con cerveza, el navegante tiene a su disposición una amplia variedad de productos tan reconfortantes para el alma como perjudiciales para la salud. De esta manera, si llegan los temidos mareos el cuerpo dispondrá de un arsenal de primera calidad para arrojar por la borda. ¡Que empiece la fiesta!