Trabajemos por la paz

Solo valoramos lo que tenemos cuando corremos el riesgo de perderlo. O ni eso a veces. Damos por hecho que la paz, ese bien supremo del que, sin duda, gozamos aquí, nos es dada por arte de magia. Nada más lejos de la verdad. No hace ni 90 años que hasta los hermanos fueron obligados a odiarse y a exterminarse dentro de nuestras fronteras. Europa, hace nada, sufrió y cometió atrocidades inhumanas en la II Guerra Mundial, y el otro día, como quien dice, en la antigua Yugoslavia.

Escribía Pilar Garcés que saltándose la prohibición de sus padres, siendo niña, trepó con la complicidad de sus hermanos a lo alto de la estantería y ojeó un libro, allá oculto, sobre el Holocausto, que la dejó marcada para siempre. No hay mente humana capaz de aceptar tanta atrocidad sin que algo se rompa en el alma. Continuaba Pilar disertando sobre la saña, la desproporción, sobre el genocidio palestino perpetrado por el sanguinario Netanyahu y su gobierno. Cuánta razón tiene.

La diferencia entre el descubrimiento dramático en la infancia de Pilar y la contemplación en directo del exterminio actual a través de nuestra televisión está precisamente en eso. En que ahora se retransmite en directo, lo que lo hace, si cabe, más imperdonable. Nadie puede alegar desconocimiento. Así que no tenemos más remedio que emular a sus padres y prohibimos a los pequeños de la casa que miren informativos en la televisión. Las matanzas pretéritas y actuales en Ucrania, y el atentado atroz de Hamás en un festival de música de público israelí nos sirvieron para coger soltura en eso del zapping. Y con cuánta vergüenza cambiamos de canal, porque estamos ante el mayor fracaso de la civilización en los últimos años y no somos capaces de dar ninguna explicación. Enmudecemos ante el horror y necesitamos apagarlo. El triunfo de la maldad, de la violencia y de la injusticia se nota cuando no soportamos mirarla de cara y no vemos ninguna salida excepto no jalearla. Sentimos el fracaso colectivo porque el andamiaje de Unión de Naciones y Derecho Internacional, que costó tanto construir, con mil carencias, pero siendo algún resquicio en el que el mal absoluto no triunfa, parecen haberse diluido en un mar de conveniencias en el que las vidas humanas se escurren por millares.

Creo que el primer deber a nuestro alcance es el de mantener la paz y la esperanza en que es posible que se consiga. Es la mejor manera para que no triunfe la venganza, el odio y la destrucción.

Desde todos los ámbitos se puede y se debe trabajar por la paz. «Actuemos localmente pensando en lo global», era uno de los lemas de mi juventud. Y no hay más remedio que seguir creyéndolo. La paz se define como «Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países», y en su segunda acepción como «Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos». Claro como el agua.

La política, imprescindible para la convivencia justa y ordenada, se ha convertido en un espectáculo pugilístico difícil de aguantar, y eso debe cambiar porque solo sirve para que crezcan los extremismos ideológicos. Y son esos extremismos la causa profunda de la violencia cuya máxima expresión es la guerra. Que quien está en política tome nota, nos va la vida en ello. Si quisiera colgar una bandera en mi balcón elegiría la de la paz, blanca y con la paloma de Picasso.