Profesores que riegan jardines

Don Toni fue el primero que lo vio. «Deberías ser periodista», me dijo después de leer una redacción escolar, seguramente infame, en la que en vez de hablar de cosas bonitas denunciaba algo que no me había gustado. Tenía no más de once años cuando un día cualquiera de un curso cualquiera, seguramente sin ser consciente, plantó la semilla.

El campo estaba abonado, eso sí. Lo habían preparado con cariño, y también sin saberlo, Magdalena, Quica y todas las educadoras de Babypark, que me enseñaron a leer sin pretenderlo (era tan pequeña que, como no había curso aún para mí, me llevaban a la clase de los mayores, a los que sí enseñaban a leer), por ósmosis, casi. No puedo decir que me contagiaran ellas la pasión por las palabras porque eso lo traía ya de casa. Una casa en la que desde bebé veía a mis padres tumbados en el sofá con un libro en la mano, disfrutando, donde me leían cuentos y donde jamás escatimaron una peseta en nada que tuviera papel y tinta.

Nunca le podré agradecer lo sufiente a sor Montserrat que, al descubrir que no subía con las demás a repasar la cartilla de lectura porque ya sabía y me aburría, me abriera las puertas del armario de los cuentos. Mientras ellas andaban con «mi mamá me mima...» yo recorría bosques encantados, palacios mágicos, selvas peligrosas y casas de brujas. Tampoco a doña Nieves llegué a tiempo a decirle lo feliz que me hizo, desesperada porque no callaba en clase cuando había acabado las tareas, que me dejara llevarme un libro. De las divisiones de dos cifras y los ejercicios de gramática pasaba al ‘Nautilus’ del Capitán Nemo o las aventuras de Phileas Fogg.

Entonces llegó la semilla de don Toni, que unos cursos más tarde regó Botja repitiéndome que las redacciones que nos mandaba escribir los fines de semana como deberes no eran redacciones, sino crónicas.

Todos y cada uno de ellos fueron despejando mi camino. Seguramente estaba ahí, pero sin ellos, lo sé, no lo habría visto. Me habría despistado o perdido o dejado engatusar por cantos de sirena que me habrían llevado al abismo. Acaba de empezar el curso. Ojalá todos los profesores y profesoras lleven un jardinero dentro. Como Magdalena, Quica, sor Montserrat, doña Nieves, don Toni, Botja...