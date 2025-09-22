Las mujeres mayores: la generación de las regañadas

Cuando hablo con nuestras mujeres mayores de Ibiza y escucho sus historias, descubro una constante: muchas de ellas forman parte de la generación de las “regañadas”.

De niñas, mientras sus hermanos varones podían jugar en la calle, correr libres y equivocarse sin mucha consecuencia, ellas eran regañadas por hablar demasiado alto, por ensuciarse el vestido o por no ayudar en casa. Es más, en muchos casos se les exigía atender a sus hermanos varones incluso siendo más pequeñas. Crecieron con la idea de que debían ser discretas, obedientes y serviciales.

De jóvenes, vieron cómo sus hermanos podían estudiar o salir sin dar explicaciones, mientras a ellas se les recordaba una y otra vez cuál era su lugar. Y, al casarse, aprendieron que una “buena mujer” era aquella que estaba en su casa, que no daba problemas y se ocupaba de los niños. La sociedad las medía por ser buenas esposas y buenas madres, como si fueran las sirvientas de la familia, y no mujeres con sueños y proyectos propios.

Ahora, al llegar a la vejez, muchas sienten que sus propios hijos o nietos, con la mejor intención, vuelven a tratarlas como si no pudieran decidir por sí mismas: qué comer, dónde vivir o qué hacer con su tiempo. Y de nuevo, son regañadas.

Es doloroso ver cómo a lo largo de sus vidas se les exigió tanto y se les permitió tan poco. Sin embargo, gracias a ellas, a su fortaleza silenciosa, a su capacidad de cuidar y sostener, hemos llegado hasta aquí y han sacado adelante a una generación.

Hoy, como sociedad, hemos avanzado. Las mujeres hemos conquistado derechos que nuestras madres y abuelas soñaron y por los que lucharon. Pero escuchar a nuestras mayores nos recuerda que la igualdad plena sigue siendo una tarea pendiente: que no basta con reconocer el camino recorrido, sino que queda mucho por hacer. Que nunca más una mujer sea definida solo por lo que calla o por lo que sirve.

Desde la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Ibiza, quiero reivindicar a estas mujeres invisibilizadas y a menudo regañadas. No necesitan más correcciones ni más silencios impuestos: necesitan cariño, respeto, voz y autonomía. Porque la igualdad también se construye honrando a quienes estuvieron antes que nosotras. Y porque ellas, nuestras mayores, no son un pasado al que mirar con nostalgia, sino un presente vivo al que debemos cuidar con dignidad y gratitud.