Los despilfarradores de agua

Una de las noticias más difíciles de digerir de esta temporada turística la publicó Diario de Ibiza el pasado 23 de agosto, con el siguiente titular: “Un crucero recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica”. Que en una isla con una escasez líquida tan grave como la que padecemos, donde los agricultores se ven obligados a renunciar a sus cultivos por no tener con qué regarlos, no sólo se despilfarre el agua en piscinas y jardines tropicales, sino que además nos tomemos la libertad de comerciar con ella exportándola, sólo puede calificarse de vergonzoso. Tal cosa demuestra, asimismo, el retraso crónico en la modernización de la gestión del agua y también la inutilidad de las políticas emprendidas y las leyes aprobadas para evitar que tal derroche se siga produciendo.

Al crucero en cuestión, pese a disponer de su propia infraestructura desaladora, se le estuvieron facilitando durante al menos dos meses entre 150 y 200 toneladas de agua a la semana, extraídas de un pozo de Sant Rafel, cuyo propietario, por cierto, preside la asociación que defiende los intereses de los concesionarios de agua potable para el consumo humano. Conozco transportistas de agua con manantial propio que ya hace muchos años que se niegan a suministrarla para llenar piscinas y regar jardines, transportándola sólo para alimentar las cisternas de las casas. Sin embargo, no todos actúan de la misma manera y, en consecuencia, no se puede dejar que aquellos que poseen el agua sean quienes decidan con qué objetivos se comercializa.

La semana pasada, asimismo, la entidad ecologista Amics de la Terra reiteró su denuncia sobre el malgasto sistemático de agua que tiene lugar en los jardines y las piscinas de las villas situadas en suelo rústico, al tiempo que reclamaba medidas urgentes para evitarlo. La formación puso como ejemplo una casa de Sant Joan en la que el propietario, en los días previos a su llegada a la isla, había ordenado vaciar y volver a llenar sus tres piscinas, una de ellas de tamaño “descomunal” y de legalidad “dudosa”, empleando el agua de un pozo propio.

En agosto, tras 32 meses en estado de prealerta, las reservas hídricas cayeron a un pírrico 29% y todos los días hay noticias de nuevos pozos secos o salinizados. Ahora, cuando por fin el Govern balear ha decretado la alerta por sequía después de todo un verano despilfarrando, vemos cómo se siguen produciendo nuevos casos. Y, por supuesto, nos enteramos tan sólo de una ínfima parte de los episodios de malgasto que se producen.

En paralelo, ayer pudimos leer en estas páginas que el año pasado se desperdiciaron 4.380 millones de litros por fugas a causa del deficiente estado de las canalizaciones de los cinco municipios isleños. Es decir, que se pierde el equivalente al consumo anual de 94.000 personas; o sea, casi el 60% de la población residente. Un auténtico disparate.

Estas cifras aparecen en un informe elaborado por la Alianza por el Agua, a partir de datos facilitados por la empresa Aqualia y, por tanto, no está contabilizada el agua que se esfuma a través de las múltiples redes privadas que existen en la isla. La propia plataforma, donde están representados múltiples colectivos y tendencias de la isla, ha insistido reiteradamente en la necesidad de medidas más ambiciosas contra la sequía y en la falta de control para evitar que los acuíferos se sigan sobreexplotando como en la actualidad.

En paralelo a esta situación dantesca, donde el agua de pozo parece abocada a convertirse en un producto de lujo sólo al alcance de los bolsillos pudientes, se aprueban medidas para seguir construyendo viviendas a mansalva en suelo rústico y se continúan plantando jardines con especies exóticas que requieren consumos insostenibles y erigiendo nuevas piscinas. En Ibiza cada vez dependemos más de las desaladoras, que ya no son un recurso accesorio, sino prácticamente el único. Éste, sin embargo, no aporta soluciones al sector agrícola por falta de conexiones, dado que a la gente del campo no le compensa cultivar con un sobrecoste tan elevado como el que implicaría mover el agua desalada hasta sus depósitos en camiones cisterna.

Hace ya muchos años que desde la política se pretende dar solución a los problemas con leyes y ordenanzas, sin aportar los medios necesarios para supervisar que se cumplan y sin proyectar la modernización urgente de unas infraestructuras hídricas tan obsoletas que sólo contribuyen a agravar el problema. Ante la citada inoperancia, hace falta mucha más inversión, mucho más control y, sobre todo, evitar que el desperdicio continuado se mantenga. Que se sigan regando hectáreas y más hectáreas de césped, mientras los agricultores se quedan sin agua para sus cultivos, demuestra hasta qué nivel de enferma está nuestra sociedad.

