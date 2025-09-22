Opinión | Tribuna
‘Bullying’ i arrelament
Diumenge passat, Diario de Ibiza va dedicar una pàgina, ben interessant, a la qüestió del bullying als centres educatius. Es tracta d’un tema recurrent, del qual se sol parlar -moltes vegades de manera una mica lleugera-, però al qual no se li troben fàcilment solucions. Certament, al llarg de les últimes dècades, els pedagogs i els psicòlegs s’han dedicat prou a indagar sobre el bullying (en català supòs que n’hauríem de dir, senzillament, abús) i existeixen propostes diverses sobre com tractar-lo als centres educatius. Sovent, emperò, les persones que treballen dins d’aquest àmbit es queixen de la manca de mitjans per poder abordar-lo de manera adequada.
També n’hi ha que apunten un fet que consider important: una certa indefinició sobre què és el bullying, què entenem per bullying i quines línies hauríem de marcar en els seus límits més o manco boirosos. Més i més si tenim en compte que un mateix fet pot significar coses molt diferents per a un adult, per a un major o per a un adolescent. A la gent de la meua generació, especialment a aquells que hem estat sotmesos (i ho estam!) a l’escrutini públic, ens pot sorprendre que un infant de 15 anys es posi malalt perquè a les xarxes diguin de tot d’ell, l’insultin i el maleeixin. Però hem de posar-nos en el seu lloc i saber que un mateix fet no significa el mateix per a ell que, posem per cas, per a qui escriu aquest paper.
Tampoc no significa el mateix a diferents etapes històriques. Als anys 60 o 70 del segle passat, tot grup d’alumnes tenia un parell d’‘abusons’, que es dedicaven a pegar els més petits, que espentejaven els més dèbils, que se’n fotien dels que tenien algun defecte físic o que extorsionaven els col·legues. I ningú no es preocupava per cap suposat maltractament psicològic ni físic que aquests individus poguessin infringir en la resta. Certament, constituïen una molèstia, i hom mirava d’esquivar-los, però aleshores fins i tot estava mal vist que algú se’n queixàs als pares o a algun altre amic. Dins aquella mena de darwinisme juvenil, cadascú mirava de surar-hi com podia.
Des de la nostra perspectiva d’avui, passades dècades, hauríem de reclamar res a aquells maltractadors, que, segons el sentir de l’època, no feien més que petites entremaliadures?
Ara, a l’àmbit educatiu, està molt de moda la mediació. Quan dos infants s’agatinyen, es posa en marxa un procés en què hom mira que es posin d’acord. Es busquen les causes de l’agatinyament, es mira de no parlar de culpables i de víctimes, i es treballa perquè, després d’haver-ho parlat, les dues criatures es donin la mà i quedin la mar d’amigues. No entra dins els paràmetres més habituals, per exemple, l’acceptació que un dels dos no vulgui parlar amb l’altre, ni que quedi ressentiment ni, encara molt manco, odi. Tots ens hem d’estimar i ser molt amics. (Dit siga entre parèntesi, pens que aquest plantejament vulnera un grapat de drets, però bé, fins i tot fa pinta que siga consensuat, sorprenentment).
El que no s’aborda, en general, són algunes de les causes profundes del bullying, fruit del malestar de determinats jóvens. No s’aborda, per exemple, la relació entre bullying i desarrelament. I, en canvi, estic plenament convençut que en constitueix una de les causes fonamentals. Perquè abordar la qüestió del desarrelament portaria a haver de discutir sobre què podem fer per afiançar l’arrelament social dels alumnes. I això portaria a conflictes importants perquè es tracta d’una qüestió que la nostra societat (no la nostra educació: la nostra societat) no té resolta. Ni molt manco. El sentiment de pertinença, la convicció de pertànyer a algun lloc, a alguna societat, a algun grup humà determinat (més enllà de la tribu juvenil de torn) socialitza, i, per tant, fa més apte per viure amb els altres. Per això els humans ens organitzam d’una determinada manera i no d’una altra.
L’individualisme rampant, el desarrelament social, el fet de ser a Ibiza com podries ser a Calasparra, el reconcoliment i el nacionalisme de sofà i pantalla constitueixen el brou de cultiu fonamental perquè els casos de bullying vagin augmentant, dia rere dia, als nostres centres educatius. Tot amanit amb una mica de xenofòbia i de racisme esdevé una bomba autènticament explosiva.
Per tant, no entenc com encara no ens hem fixat que regalar als abusadors unes quantes hores més de Català cada setmana podria ser, fins i tot, més efectiu que tanta mediació sense nord i tant bonisme sense fonament.
