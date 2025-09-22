Agua, 50 años de abandono y uno de promesas

Hace 50 años con la industria turística en pleno desarrollo y la agricultura ya en decadencia, aterrizó en Ibiza una empresa de nombre Vegarada con permiso del Ministerio de Industria para realizar 14 perforaciones y extraer y comercializar hasta 7 hm3 al año (7 millones de toneladas al año, más de la mitad del agua desalada que producen a día de hoy las 3 desaladoras existentes). Obviamente todo este caudal de agua no fue a parar a la agricultura, entre otras cosas porque por aquel entonces los agricultores tenían agua más que suficiente en sus pozos. El agua fue a parar a distintas calas para satisfacer la demanda de la industria turística. Así que a esta empresa le cabe el dudoso honor de haber sido la primera en expoliar los entonces abundantes recursos hídricos de esta isla.

Hecha esta breve referencia histórica hay que decir que después de la «aportación» de Vegarada y hasta ayer mismo aquí reinó el abandono y una falta de control absoluta, la ley de la selva, y quien quiso realizó una perforada con una simple solicitud, y a veces ni eso, dejando la isla como un auténtico colador. A día de hoy existen en la isla más de 6.000 perforadas, algunas legales y autorizadas a comercializar con el agua y otras muchas ‘indocumentadas’ y que se dedican a lo mismo. El resultado de este comercio o expolio, realizado a lo largo de los últimos 50 años sin control alguno ha sido que de los 16 acuíferos o masas de agua que dicen que hay en la isla, a día de hoy solo quedan tres en relativo buen estado, de ahí la ‘declaración del estado de alerta por sequía’.

Bien es cierto que en este último año y gracias en parte a las más de 6.000 firmas recogidas a finales del año pasado las cosas han empezado a cambiar y tanto cargos políticos como técnicos han venido a Ibiza y nos han explicado su punto de vista sobre la actual situación de sequía así como las medidas a tomar para revertir la situación. Acertadas o no lo que es promesas no han faltado.

Ahora se habla mucho de los grandes consumidores, como si fueran los culpables de la actual sequía,y en parte lo son, pero somos muchos los que no tenemos claro quiénes son tales insaciables consumidores. A mi entender hay dos grupos de grandes consumidores. Los primeros, por el volumen de agua que consumen, son todas las calas y playas del litoral con sus hoteles, apartamentos, urbanizaciones, piscinas etc. que chupan agua de perforadas cercanas por medio de tuberías semiocultas. Siguiendo el litoral en el sentido de las agujas del reloj desde el Puerto de San Miguel hasta Cala Salada existen 25 ó 26 calas que se alimentan de pozos cercanos, algunos incluso semiclandestinos. Y el segundo grupo lo constituyen las urbanizaciones, villas, mansiones, piscinas etc. que se alimentan a través de camiones que a su vez cargan en pozos del interior de la isla.

Discurra el agua por tuberías o por camiones cisterna el resultado es que aquí no hay agua, y no hay agua porque el imparable crecimiento de la industria turística, al igual que la población de la isla y el número de turistas que nos visitan cada año parece no tener fin.

Resumiendo, en tan solo 50 años hemos agotado el agua acumulada en el subsuelo a lo largo de siglos. Y quien paga las consecuencias básicamente es la gente del campo, los agricultores que han quedado reducidos a la mínima expresión, y mucha gente que vive en casas diseminadas de toda la vida han visto cómo sus pozos se secaban y tienen que echar mano de camiones cisterna.

Hecho el diagnóstico viene el momento de buscar soluciones y a mi entender y al entender de muchísima gente la única solución válida y eficaz es la producción de agua desalada suficiente para cubrir la demanda de los camiones cisterna (con todos los dispensadores necesarios) y la demanda de las calas antes mencionadas. Hay que conseguir que el agua de boca sea agua desalada dejando el agua de lluvia, si es que vuelve a llover, para recargar los acuíferos, porque vale la pena recordar que el campo de Ibiza ha sido exprimido como un limón en pro del turismo, pero todo tiene un límite, y ha llegado la hora de decir basta. Basta ya, dejemos los exhaustos acuíferos en paz y construyamos las desaladoras que hagan falta y a ser posible por vía preferente o urgente, declarándola de interés general.

Y sí, ya sé que las desaladoras producen CO2 y salmuera, no hay nada gratis, pero no recuerdo que cuando se construyeron las tres existentes en la isla (porque el agua que salía por los grifos era salobre) tales subproductos o residuos fueran motivo de oposición o debate. Y también es obvio que de una vez por todas hay que conseguir cerrar el ciclo del agua para poder aprovechar las aguas residuales convenientemente depuradas, que los ayuntamientos tienen que solucionar el problema de las fugas (que es una auténtica vergüenza) así como de las infiltraciones de agua marina en los colectores, que hay que hacer un uso responsable del agua, que hay que colocar contadores o sensores etc etc.

Pero por favor, no dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque.