Un genocidio es un genocidio. Niños asesinados y condenados a morir por hambre y falta de medicinas es exactamente eso, una tremenda salvajada que no se puede aceptar de ninguna manera. La masacre que está cometiendo Israel en Gaza contra la población palestina, el exterminio que ha planificado como objetivo de Estado contra civiles indefensos y acorralados, no admite justificación de ningún tipo, por más que se quieran retorcer las palabras y los argumentos. Bombardear hospitales, tiendas de campaña donde se cobijan como pueden personas sin lugar adonde ir, colas de reparto de alimentos, edificios donde la gente trata de sobrevivir al infierno, es criminal. Resulta sorprendente que haya quien califique estas afirmaciones de «antisemitas», como una forma demagógica de desviar el foco y contraatacar a las críticas. Pero estas aseveraciones no tienen nada que ver con el antisemitismo: son categóricas, porque hay principios universales que no son cuestionables en una sociedad civilizada basada en la igualdad y los derechos humanos. Esa es la tradición occidental, que debemos defender con firmeza frente a la ley de la selva que imponen gobiernos como el israelí o el de EEUU.

Lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra, es una masacre planeada y ejecutada por un Estado asesino, encabezado por un político, Netanyahu, que ya ocupa un lugar destacado en el ranking de sátrapas sanguinarios de la historia.

En el actual contexto en el que la ultraderecha avanza imparable en todo el mundo (con Israel y EEUU como abanderados), conviene recordar la suerte que tenemos en países como España, con sistemas democráticos con muchas imperfecciones y fallos, pero que están basados en libertades y derechos fundamentales para toda la ciudadanía. Podemos expresar nuestro rechazo al genocidio que comete Israel a la vista de todo el mundo, podemos manifestarnos, escribir, alzar la voz. Podemos -y debemos- utilizar las palabras precisas: llamar genocidio al genocidio.