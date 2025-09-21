Estos días uno escucha tantas opiniones sobre cómo se debe llamar a la barbarie que está ocurriendo en la franja de Gaza, a los desastres que produce la guerra de Ucrania, a tantas muertes injustas que van bombardeando tantos lugares del planeta que ya no sabes hacia dónde mirar y a quién hacer caso.

Pero quiero compartir un texto que hemos leído estos días en las celebraciones del apóstol Pablo dando consejos a Timoteo: «… el orgulloso y el ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discusiones sobre palabras; de ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente». Discusiones sobre palabras mientras se mira a otro lado. No podemos permitir que los que tienen que poner solución al conflicto se basen en otro conflicto para no poner remedio a tanta barbarie.

Por que el mismo Pablo nos indica cuál es la raíz del mal: «Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos».

El papa Francisco ya nos recordó en diferentes momentos a lo largo de su pontificado que el problema del mundo en el que vivimos es que no mandan los políticos, manda el dinero que está manchado con la sangre de tantos inocentes, pero el capital sólo quiere más y no le importa quién tenga que caer para tener más. Y los desalmados que sólo buscan enriquecerse no tienen ninguna intención de poner fin a un conflicto que les está llenando los bolsillos.

Posiblemente nuestras movilizaciones y nuestros deseos de poner freno a esta barbarie no tengan el efecto inmediato que deseamos, pero el tiempo pondrá en evidencia quiénes han sido los que se han beneficiado de tanto sufrimiento sin importarles nada más que beneficiarse.

Leyendo estas palabras escritas hace 2.000 años, uno se da cuenta del mal que lleva la humanidad inscrita en su origen, pero también uno descubre cómo a lo largo de la historia siempre ha habido quien ha levantado la voz y ha salido a la calle para dejar bien claro que el silencio no es la solución y mirar hacia otro lado discutiendo sobre conceptos lo único que logra es más sufrimiento. No a la guerra.