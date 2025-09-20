La gallina de los huevos de oro subida a un árbol

Esta semana se me mezclaron en la cabeza dos historias aparentemente inconexas. Por una parte, un amigo volvió a contarme el chiste del gato y la abuela y por otra escuché un tertuliano en la radio hablar de cómo estamos matando a la gallina de los huevos de oro del turismo.

Para refrescar. El chiste al que me refiero es ese clásico del hombre que se va de vacaciones y deja a su mejor amigo la misión de cuidar de su gato y de su abuela. Al día siguiente, el amigo le llama y le dice que el gato ha muerto y él le reprocha que haya sido tan brusco: «Esas noticias no se pueden dar así de sopetón. Me podrías haber dicho un día que el gato se ha subido a un árbol, al siguiente que se ha caído y que está grave y al final que ha muerto, y así yo me voy haciendo a la idea». Al día siguiente, el amigo vuelve a telefonearle -hoy le mandaría un whatsapp- y le dice que la abuela se ha subido a un árbol...

El caso es que escuchando más tarde al tertuliano random me vino a la cabeza la imagen de la gallina de los huevos de oro encaramada en una rama a punto de caer y desnucarse (ya sé que no tiene mucho sentido porque la gallina agitaría sus alas y aterrizaría sin problema, pero es una metáfora surrealista).

El caso es que la dorada gallina turística está a punto de reventar y aunque lo sabemos la mayoría de los ciudadanos y espero que todas las administraciones, parece que las medidas que se aplican son absolutamente insuficientes o que llegan muy tarde.

Esta semana el Govern publicaba la encuesta de su Agencia de Estrategia Turística sobre la percepción que los residentes tienen del turismo. Ocho de cada diez baleares creen que vienen demasiados turistas; el 77% afirma que habría que limitar el número de visitantes, el 76% que habría que recortar plazas turísticas, el 84% que habría que limitar los vehículos de alquiler y un 78% culpan directamente a la masificada industria turística de los desorbitados precios de la vivienda.

Ha llegado el momento de que los gobernantes escuchen a sus gobernados, a ver si entre todos podemos evitar que la gallina se caiga. Vuele o no.