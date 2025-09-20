Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Temps de magranes

Toni Roca

Toni Roca

El fiscal del districte

El fiscal del districte no troba proves per condemnar al fugitiu. Les cartes arriben tard i la vaga d’empleats de l’estat es generalitza. No hi ha pastissos de moda creïbles i els crèdits a curt, mitjà i llarg termini són pitjors que una simfonia malgrat que els helicòpters suren devora la central nuclear del Tractat de l’Atlàntic Nord. No és possible amor meu, dolça estimada perquè la gent, la faldilla i la roba interior ‘warner’s’, és clar. Kansas City belluga els seus clams per un poble de silencis El cotxe número 22 que porta la mort al seient, la creu roja i les paperines, el capità d’infanteria, el canó i la pistola. La sang. Esclata sovint la ciutat quan l’àngel exterminador treu l’espasa i assassina al governador de l’estat. Llavors els noms i els cognoms, els llinatges de la rodalia; Niàgara, Santa Agnès de Corona, l’encís de Martorell, el tràfic i el trànsit, el pàlpit de l’avinguda Arxiduc Lluís Salvador. Noms, mots, records, estades, presències. El bell estiu, un suïcidi inesperat, la copa de vi trencada, els Sants Innocents. Llavors, el film meravellós de la nostra vida. I la cambra oberta per on gemega la dona anomenada Marie-Hélène. Devastació immensa de Kansas City a prop d’allò que el vent s’endugué. S’inicia la tardor a Milà. Visitàrem la tomba de Luchino Visconti. Llavors tornar a Kansas City, que la ciutat, el lloc, l’indret, el camí és auster i les taronges de Grècia cremen i palpiten com l’hort de Getsemaní i el record d’Aina se’n va cap a l’illa de Menorca qualsevol dia. La taverna de la dona, sexe de sang, un record de sempre, un paraigua obert... Plou. I la Mediterrània inverteix tendrament els valors intercanviables de la Setmana Santa. Mai més podré oblidar les ciutats de Sevilla i Granada. L’illa no em commou mentre el fiscal del districte...

