Cerrado por avaricia

Paseaba sin prestar mucha atención cuando descubrí a unos trabajadores quitando el cartel de la copistería. Lo he mencionado ya en algún artículo a lo largo de estos años: cerca de casa había —casi digo “hay”— un pequeño negocio que antaño fuera una copistería. Como alguna vez hubo videoclubs o locutorios, le tocó reinventarse o morir. Los Todo a 100 pasaron a Todo a 1 Euro —menuda estafa lo de la entrada en la moneda común, ¿recuerdan? Nos creímos que ganaríamos sueldos como en Alemania y acabaron viniendo los alemanes a comprarnos nuestras casas porque, al cambio, les resultaba mucho más rentable— y de ahí, a “los chinos”.

En esa mutación por subsistir, la copistería del barrio de toda la vida empezó a vender prensa, postales, papelería, regalos de última hora e incluso hacía fotos de carnet. Solo le faltaron barras de pan para ser una gasolinera.

En su último giro de tirabuzón, el ejercicio final de malabarista para no caer fue convertirse en punto de paquetería. Otra que nos metieron doblada: ¿recuerdan cuando la felicidad era ir un sábado de tiendas? Nos lo cambiaron por comprar en línea, ¡abierto 24/7 desde la comodidad del hogar! Nos lo traían a casa. Hasta que tampoco. Ahora vamos de tiendas un sábado por la tarde o un lunes a toda prisa, solo para recoger el paquete que otra tienda nos ha enviado aquí.

Pero hasta a los mejores malabaristas se les caen las mazas alguna vez. La caída de la copistería la vimos venir con antelación, y también con la premeditación y alevosía del fondo inmobiliario —gestionado por apellidos ilustrísimos de esta España mía, España nuestra—. Y empezaron a llegar las cartas a los inquilinos que sentenciaban la no renovación. Eso fue a las familias que habitaban las viviendas. Con el pequeño local en el bajo donde resistía la copistería fueron más “benévolos”. Hasta los buitres debieron intuir que la barra libre, ¡la orgía inmobiliaria!, no podrá sostenerse mucho más tiempo y, a última hora, le ofrecieron quedarse en lugar de transformar el estrecho y lúgubre local en un piso turístico.

Claro, cuadruplicándole el alquiler. Perdón, quiero decir: ¡cuadruplicándole el alquiler! Y así pasó a los anales de la historia —la historia negra de nuestro barrio— otro “no eres tú, soy yo”. Yo no te echo, en absoluto; eres tú quien se va porque no te interesan las condiciones actuales.

Así vi al señor de la copistería, como buen malabarista, liquidar por cierre todas las existencias mientras encontraba otra copistería interesada en comprar a precio de saldo la maquinaria de toda una vida. Mientras embalaba me contaba los años que le faltaban todavía para jubilarse y que no sabía qué hacer. Que miraba otros locales y todo está imposible. Y despotricamos del expolio mientras asistíamos a que tal o cual negocio de toda la vida había sucumbido por exactamente los mismos espurios motivos. A veces reconvertido en alguna modernez que anuncia Smash Burgers o Bagels, pero incapaz de resistir más allá de un verano: porque somos todos muy modernos, sí, pero no tan gilipollas como para pagar lo que necesitan cobrar para que las cuentas cuadren. Y en los fondos inmobiliarios, como en el casino, la banca —y solo la banca— siempre gana. En el símil del Todo a 100, el Smash Burger es el Todo a 1 Euro y el chino sería cuando llega el momento de tapiar los escaparates para poner portones metálicos que pretenden ser apartamentos donde alojar a más turistas.

Entre portones por los que entran y salen turistas con maletas, o que miran las cartas de precios del Smash Burgers para pasar de largo, y entre locales con anuncios de “liquidación por cierre”, paseaba yo sin prestar demasiada atención. Hasta que descubrí a unos trabajadores quitando el cartel de la copistería. Uno desatornillaba las letras del rótulo mientras otro lanzaba a un contenedor de escombros los restos de los estantes que alguna vez alojaron la prensa del día.

Hice una foto, no sé por qué. Por no lanzar una piedra, supongo. Y descubrí que sobre el cartel de “Fotocopias” habían pegado otro que ponía “Cerrado por jubilación”. Y me dieron ganas de gritar. No a los operarios al cargo del derrumbe —que serán víctimas de la misma máquina apisonadora en alguna otra parte, seguro—, sino al maldito edificio.

Gritarle deseando que, ojalá, haya quizá algún asistente del asistente para escucharme y, tal vez, llegue algo de mi grito a los buitres de apellidos ilustres. ¡Gritar que es mentira, mentira, mentira! Que no se jubiló. Que fue cierre por avaricia, cierre por especulación, por injusticia, por abandono. Cierre por injusticia, por desidia. Por cobardía del Gobierno, que legisla, sí, pero a sabiendas de que la responsabilidad de aplicar estas medidas y políticas de vivienda recae en Comunidades Autónomas, que no harán ABSOLUTAMENTE NADA porque trasladan el “no por el no” de la oposición al Gobierno en una oposición a todos y cada uno de sus ciudadanos.

Ellos sí nos lanzan piedras.