Polarización eres tú

Vox sube en las encuestas y en las tertulias aparece la palabra comodín: polarización. Y a partir de ahí, todo se mezcla e incluso se apunta a que vivimos en un país donde no se puede decir nada. Nada, insisten, mientras están largando de todo en todos sitios, sin freno y desatados.

Esto produce que estemos pasando de la polarización ideológica hacia la polarización afectiva. Ya no es una opinión política diferente, normal y sana en democracia. Es la hostilidad, desprecio y odio ya no solo a un partido, sino a quienes lo componen o incluso a quienes lo votan. Parece que no hay memoria. Lo de los dos bandos no es solo de este país, es de todo el mundo. La retórica nos traslada a las batallas y a guerras históricas. No le llamaban polarización por entonces, pero los griegos hablaban “stásis” a la ruptura de la concordia cívica previa a una guerra civil. Y en Roma ya estaban los populares y los optimates. Siglos después, los estudios académicos nos desvelan que los discursos en el parlamento del ala de la derecha tienden a aumentar la polarización, que los tuits de Vox aumentan los sentimientos negativos y, tras un análisis en veintiséis países, se demuestra que la derecha radical es la que más desinformación difunde.

El problema también está en que todo el mundo habla de polarización, pero ¿qué entienden por ello? Porque, algunos y algunas parece que no se escuchan. No polarizar, dicen, pero luego callan cuando Tellado dice lo de “cavar la fosa” del Gobierno. No polarizar, dicen, pero luego “felón, sociópata, mafioso, dictador, que te vote Txapote” (dando igual sus víctimas) o un “me gusta la fruta”, que lleva detrás el peor de los insultos. No polarizar, dicen, pero luego ves en la tele a Cano insinuando que de esto solo nos puede salvar la Guardia Civil. No polarizar, dicen, pero aprovechando un crimen a un ‘influencer’ trumpista en Estados Unidos, culpan a la izquierda de España, que no tiene nada que ver, y montan una concentración, cuando sobre Gaza no hacen ni minutos de silencio. No polarizar, dicen, pero no salen del bucle catastrofista de que el país está en crisis, cuando los datos económicos no indican eso. No polarizar, dicen, pero denuncias un genocidio y te ponen el sello de antisemita (a riesgo de que hasta la Unión Europea les adelante en la condena hacia Israel)... Y así es con todo. Debatir es bueno, contraponer ideas, respetarse… pero eso no incluye mentiras ni insultos personales.

Es agotador y ojalá fuese solo eso, porque parece que no se ve el peligro que supone para la convivencia y la democracia. Polarización, polarización y polarización. La palabra estrella. Pero habrá que usarla con propiedad. Que más de uno y de una se revise, porque acaban calificando de polarizar a los propios derechos humanos, que te defiendas, o que les señales que están pregonando un bulo. Parece que la libertad de expresión y la sensatez es solo para ellos. Parafraseando a Bécquer, podemos decir: ¿qué es polarización? ¿Y tú me lo preguntas? Polarización... eres tú.