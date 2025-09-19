Grifos sin chorro: el agua a trompicones

Últimamente, a ciertos líquidos que centran mi interés les da por gotear; se confabulan. Ya no consigo disfrutar de un chorro como Dios y las leyes hidráulicas mandan. Ni en cantidad ni presión, ni en presencia ni sonido. Solo una triste llovizna tan espaciada que me da tiempo a contar las gotas en varios idiomas.

De adolescente, miccionaba yo que daba gusto oír el caño, cantarín y mañanero como pocos. En el monte, siendo boy scout, había una hormiga exploradora que anunciaba a sus hermanas el lugar que yo escogía para aliviarme, ya que, gracias a tan colosal presión termodinámica de mi poderoso pis sobre la tierra, acababa por excavarles un hormiguero gratis. Así era yo de servicial.

Ahora (¡maldita próstata mutante!), mi persona se reduce a un triste goteo que hace senda, mostrándome la dirección de mi próxima parada en el quirófano, tras el que seré hacedor de nuevo, si no de un chorro de manguera del parque de bomberos, al menos de un esforzado hilillo temblón que me devuelva la honra.

Otro líquido que me falla es el vino, antes mi amigo de banquetes y confidencias. Entonces, las botellas volaban a mi copa colmándola con alegre escorrentía. Ahora, por prescripción médica, me niegan hasta el saludo. Alguna se apiada y me escancia unas gotas, para que no olvide el sabor que humaniza a los crueles dioses. Pero solo gotas, otra vez ellas. Todo porque mi hígado ha enloquecido y me encharca de bilis el estómago. ¿Qué pasa con la edad, que a todos los órganos del cuerpo les da por ponerse el bigotito de Hitler e invadirse entre sí hasta llevarnos a la tumba?

Tales goteos no son nada en comparación con la afrenta del otro que padezco en Ibiza. Te puede gotear cualquier cosa menos el grifo, eso nunca. Significa retroceder de golpe a las catacumbas de nuestro país, al botijo y al fandango. A tener que coger el cántaro de la bisabuela, ponértelo de sombrero e ir a llenarlo a la fuente de la plaza canturreando una jotica con los brazos en jarras. «¡Viva España! ¡Que inventen ellos!».

A menudo, al abrir el grifo de buena mañana veo que solo me aparecen en guerrilla unas pocas gotas de agua desperezándose, legañosas y rezongonas. «¿Esto es todo?», les pregunto alzando las manos. «Todo. Se conoce que no vienen las compañeras; se han quedado por el camino tiradas. Si no empujan desde atrás es imposible escalar este trocho por las tuberías. Nosotras somos cumplidoras, pero porque habíamos pasado la noche aquí en el grifo la mar de bien y no nos costaba asomar el morro. Que si no, ni de coña, macho».

En esta hechicera isla, a pesar de las magias de Tanit, de los ovnis que aterrizan cada noche sobre las cagarrutas de las cabras de es Vedrà y de los múltiples campos magnéticos propicios (¡carísimos!) a los que imantan a sus clientes los yoguis, con esto del agua no hay más cera que la que arde. Las reservas hídricas son escasas y solo te puedes surtir de aquella mediante aljibe, camión cisterna, planta desalinizadora y pozo. Lo de Moisés arreándole a una roca con su cayado hasta convertirla en el manantial mismo de Lanjarón, aquí no funciona. Nuestros pedruscos, viejos bastardos hijos del hambre de antaño, no están de humor para portentos bíblicos. Al último infeliz que lo intentó le rebotó el bastón en la cara, dejándolo tuerto. Por ahí anda ahora, pero de zahorí loco con una ramita de enebro, tropezando con todo.

Desde Sant Miquel, la urbanización donde poseo mi casa queda solo a varios tiros de escopeta, pero apuntando a sus montañas. Pues bien, allá arriba nos provee de agua un pozo explotado por una sociedad privada, fórmula común en la isla. El servicio que nos presta es deficiente, propio de épocas pasadas. Por desgracia, no es un caso aislado en Ibiza; ni mucho menos. El problema radica en la manifiesta falta de inversión de algunas de estas empresas. ¿No pueden, o no quieren? ¿O creerán acaso que el dinero que les abonamos es del ‘Monopoly’ y no de curso legal? Que yo sepa, nuestros billetes están libres de ‘residuos’, contienen suficiente ‘caudal’ y con la ‘presión’ adecuada. ¿Cuántas veces ocurre que nuestro dinero vale más que lo que adquirimos con él? Los consumidores en general somos en ocasiones como aquellos nativos que entregaban pepitas de oro a los colonizadores europeos a cambio de trocitos de espejo roto.

En nuestra urbanización, al margen de algunas deficientes tuberías, el depósito de acopio de agua no cuenta con la carga hidráulica requerida para la distribución de aquella, por resultar pequeño, además de no limpiarse su fondo, lleno de limos y otros residuos menos amables. Ante la frecuente falta de presión, diríase que, en lugar de bombas eléctricas modernas para mover el agua, cuentan con un ‘fameliar’ encadenado pedaleando día y noche, ya que el mecanismo que hace girar el impulsor debe de ser el de un hidropedal tomado prestado de la playa.

Mi grifo ostenta el ‘récord Guinness’ de ser el que más ha tardado en llenar una cacerola de tres litros. Mientras, casi pude cocinar una paella. Asimismo, los cortes de agua son tan frecuentes como los apagones en el Madrid de la Guerra. Cuando oigo a mi vecina italiana gritar como si fuera la mismísima víctima de Norman Bates en ‘Psicosis’, no hace falta ya que interrogue a ninguno de mis grifos. De sobra sé que no hay agua de nuevo. A la pobre mujer siempre le pilla la cosa en la ducha con medio frasco de champú en el pelo.