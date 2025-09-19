Opinión | Para empezar
La fortuna es eso
Cada vez que me pica la mano izquierda es que voy a soltar dinero. Nunca falla. También es cierto que es más fácil pagar que cobrar cuando tus ingresos habituales llegan una vez al mes en forma de nómina y llenar el carro de la compra se asemeja cada vez más a adquirir un bolso de marca. Pero a veces, las menos, también me pica la mano derecha. Entonces es que va a entrar saldo corriente a la cuenta bancaria.
Pasó la semana pasada que empecé a sentir picor en la extremidad diestra. «Echa una primitiva», me dijo mi compañero. «Eso no es la fortuna», le respondí. Y esas dos simples frases nos dieron para reflexionar sobre ese término.
La verdadera fortuna es haber conocido a alguien extraordinario cerca del ecuador de tu vida, un mirlo blanco; es haber tenido un hijo sano pasados los 40; es tener una red de amigas que te sostienen y que una de ellas lleve además 15 años a tu lado; es tener una casa en Ibiza en la que por la noche se ven las estrellas desde la cama; gozar de una familia incondicional aunque las chispas salten durante las visitas porque, a pesar de todo, el rencor no gobierna ese barco.
La fortuna consiste en no necesitar más de lo que ganas y darle el justo valor a lo material a favor de lo intangible: leer cuentos en la cama o dormir en cucharita con alguien a quien amas; sentirte cuidada y poder mostrarte vulnerable y a la vez ser la persona más fuerte del mundo para aguantar lo que te caiga; encadenar los horarios laborales, escolares y extraescolares más contenta que desfallecida; es ser autosuficiente y sostenible como una casa con paneles solares: aunque haya días nublados, después siempre brilla el sol, como dice la canción de Lory Meyers, en esa fragilidad y simpleza de la esencia humana.
Finalmente, llegó el dinero sí, mis padres nos hicieron un buen regalo a mí y a mis hermanos por su 50 aniversario, así como previamente mis abuelos por sus bodas de oro compraron un ternero y, tras pasar por el matarife, y lo repartieron entre sus hijas. Eso sí, ese mismo día el sofá de mi casa se rompió y el presente se esfumó antes de tan siquiera llegar a tenerlo.
