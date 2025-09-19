Consistorio y paradores

Los reproches que se vienen cruzando entre el Consistorio de Vila y Paradores no se entiende, sobre todo, en este tramo final de las obras, cuando después de tantos años, poco importa que su inauguración se haga con unos meses de diferencia sobre lo que se había fijado en las últimas previsiones. Convendría recapitular y no olvidar lo que teníamos y tenemos ahora. El llamado Castillo pudo que lo fuera en su tiempo, pero no pasaba de ser un conjunto de pabellones militares en pésimo estado, sin otra virtud que su ubicación en el vértice del Puig de Vila. Durante décadas estuvo abandonado sin que el consistorio supiera qué uso se le podía dar. No nos engañemos. Nos toco la lotería cuando Paradores aceptó incorporarlo a su cadena y decidió su recuperación, decisión que suponía una fuerte inversión y una obra compleja. Es cierto que las obras han tenido retrasos no siempre justificados, pero ¿qué importancia tiene la demora cuando la alternativa hubiera sido mantener una ruina?

La relevancia que el Parador tendrá para Dalt Vila, para la ciudad y la isla, está fuera de duda. Con el aparcamiento incluido será una bendición en la ciudad y estoy convencido de que somos muchos los que esperamos poder estrenarlo, particularmente los que nos hemos conjurado para no pisar la isla en verano y visitarla, libre del caos, en los meses de invierno. No me cabe dura que el Parador ofrecerá un alojamiento privilegiado, cómodo y con una tranquilidad que otros establecimientos urbanos no tendrán nunca. Pero hay algo más que quiero decir, porque si no reviento. Con las demoras que tanto cabrean al consistorio, ¿no han tenido nuestros mandarines tiempo sobrado para solucionar los problemas que han dejado para el último momento? A punto de abertura, descubren que el Parador no tiene solucionado el suministro de agua; a contrarreloj recuperan la caseta que en el Soto se montó como evacuatorio y que estaba prácticamente abandonada; y hasta ahora no han solucionado los problemas del Camí del Calvari, único acceso posible. En vez de quejarse, estarían mejor calladitos. Podemos estar contentos de que Ibiza pueda tener el único Parador de Baleares.