Rupturas dolorosas

En la vida hay rupturas muy dolorosas: con la familia, con la pareja, con los amigos, con el trabajo, con uno mismo… Quizás estas sean las más funestas por la dificultad de separarse y no cortar por lo sano, y por el componente sentimental y emocional que siempre arrastra. Pero todas estas son rupturas, digamos, individuales o que afectan a las personas sin que ello trascienda a nivel social, aunque sea de manera generalizada y acabe marcando tendencias, como el divorcio. Pero esta vez quiero escribir sobre rupturas colectivas que, aunque sibilinas y silenciosas muchas veces, acaban afectándonos a todos.

El verano toca a su fin en la península; aquí todavía no. Tras dos meses con los pueblos otra vez llenos de gente de manera rotativa y por semanas (puro espejismo), se vuelven a quedar vacíos, silenciosos, despechados y con la sensación de incomprendidos, pues únicamente se les quiere para disfrutar en ellos de unas fiestas patronales gratuitas, con un hospedaje igualmente gratuito. Ya me contestaron una vez que para gastar se iban a la costa. Pero en el pueblo no: gratis, o barato y exigiendo. Bien pensado, tienen razón, porque las vacaciones del pueblo no son las de gastar. Para eso ya están las otras, donde no te conocen, las de nada más poner un pie en el aeropuerto o en el destino, todo es pasar la tarjeta por los datáfonos, las de poner cara de turista y pagar los abusos sin rechistar. Cada circunstancia tiene sus peculiaridades.

Así pues, los pueblos vacíos y el campo más abandonado que nunca. ¡Cómo para no ser pasto de feroces incendios! Y a los pocos que viven o trabajan en él no se les va de la cabeza la zozobra y la sensación de ninguneo por parte de las administraciones y de los que vivimos en la ciudad, casi todos expertos en fauna salvaje y doméstica, en conservación de montes y caminos, en limpieza de cauces de ríos y riveras... Y, por descontado, en prevenir y apagar incendios. Todos damos conferencias y escribimos tesis sobre cómo la naturaleza estaría mejor y más conservada, pero lo cierto es que cada vez el mundo rural está más muerto y la naturaleza también, yendo de la mano el retroceso de la presencia humana y la merma de la biodiversidad.

Los urbanitas nos creemos en el derecho de opinar a boca llena, porque la naturaleza no es de los rurales, sino de todos. De ella dependemos y es nuestra obligación conservarla, de los que apenas la pisan y de los que lo hacen a diario. Pero obviamos que casi todos estos nos dan de comer, porque estamos empezando a creer que el sustento se cae del cielo, como el maná. O que aparece de la noche a la mañana en los lineales de los supermercados por generación espontánea. Y más aún, como sabemos que reciben subvenciones a espuertas, pensamos que no tienen motivos de queja, que ganan mucho y viven fenomenalmente, que ser payés ya no es lo sacrificado y sufrido que era. Pues como todos los oficios, porque la vida evoluciona. Ahora bien, cada año abandonan el campo alrededor de veinte mil agricultores y ganaderos (muchos de ellos jubilados, sin relevo generacional). Otro dato aterrador: casi el setenta por ciento de la gente del campo tiene más de cincuenta y cinco años. A este ritmo pronto cada cual se tendrá que procurar sus propios alimentos, ya que no será suficiente con importarlos. Las medidas aplicadas por la política agraria común no están siendo efectivas, y no parece que dejar en manos de terceros países nuestra autonomía alimenticia sea buena idea. Como ya pasó con la reconversión industrial, no permitamos cerrar otra puerta del todo provocando una ruptura definitiva entre el pueblo y la ciudad.