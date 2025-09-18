Opinión | Tribuna
La ploma d’en Cervantes
El que ignorava Quevedo ho ha descobert Amenábar
Cal advertir que no llegeixo novel·les anteriors a l’any 1900, en considerar que un escriptor que no va conèixer el futbol no mereix la meva atenció, així que el Quixot em resultaria totalment aliè si no n’hagués vist fa anys la sèrie de dibuixos animats, i ben maca que era. De Cervantes, per tant, en conec la poesia -als poetes se’ls disculpa que no coneixin el futbol, ja que només els importa el sexe, i a vegades l’amor- i poques coses més, entre les quals no hi ha les seves preferències sexuals. Per fortuna, l’Amenábar m’instrueix sobre entrecuixos literaris, i en la seva nova pel·lícula explica que el manc de Lepant no era gens manc a l’hora de fotre mà a senyors. Amenábar, com a intel·lectual de pes, ha deduït que, vivint Cervantes durant anys a l’Espanya profunda, però passant també molts mesos embarcat, el natural és que li agradessin la carn i el peix, i no hi ha més a discutir.
Les obres de ficció es poden permetre la llicència d’ignorar la realitat, mirin Pablo Iglesias i Irene Montero, que van crear una ficció anomenada Podem fent-se passar per rojos revolucionaris, i avui viuen en un casalot i duen la canalla a col·legi de pagament. Amb tals precedents, per què Amenábar no ha de poder explicar-nos que Cervantes era marieta, amb perdó. Segur que li fa il·lusió assemblar-se-li, ja que no en talent, almenys en preferències sexuals, que és més fàcil. No seria el primer escriptor versat en el gai saber.
L’estrany és que, si ho era, en Quevedo no li dediqués algun poema satíric, vaja quin un don Francisco amb el pecat nefand. En el seu poema funerari ‘A un bujarrón’ -no consta que fos Cervantes el destinatari- explica del difunt que «ningún coño le vio jamás arrecho» (és a dir, erecte), i acaba advertint als qui en visitin la tomba: «guardate del varón que aquí reposa, que tras un rabo, bujarrón profundo, si le dejan, vendrá del otro mundo».
El que ignorava Quevedo ho ha descobert Amenábar, qui després d’àrdues recerques ha sabut que en el famós sonet que comença amb «Voto a Dios que me espanta esta grandeza, y que diera un doblón por describilla», Cervantes està relatant la primera vegada que el seu amant turc es va abaixar els calçons al seu davant.
