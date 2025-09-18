Opinión | Per començar
Ser autosuficient: un «engany»
Que diu na Sally Rooney que «la idea que pots moure’t pel món com a persona autosuficient és una ficció, un engany». Són paraules de l’escriptora irlandesa en una entrevista al Louisiana Channel l’any 2019. Fa poc em va aparèixer aquest fragment mentre feia ‘scroll’ a Instagram i no és una tesi que hagi caducat en aquests sis anys, ja que és una qüestió d’època, de paradigma.
Les xarxes socials, no només Instagram, estan inundades de missatges que et volen fer creure que tot el que necessites a la vida per triomfar es troba en el teu interior, i fins i tot que el que realment cal per ser feliç (signifiqui el que signifiqui això) és focalitzar-te en tu mateix. No aturar-te en «distraccions» i anar cap als teus objectius. Són les teories que circulen arreu.
Com si no fóssim éssers interdependents, com si el nostre entorn i vincles personals (de qualsevol mena) no fossin imprescindibles en el nostre dia a dia. El mateix podríem dir dels serveis públics i els nostres veïns, amb els qui malauradament cada vegada parlam menys i segurament no en coneixem ni els seus noms, en molts casos. I si uns nous habitants de l’edifici toquessin la meua porta per presentar-se, segurament jo mateix pensaria que són uns rarets. Però, pensant-ho bé, no vull que gestos així em pareguin estranys. Tal vegada és que cada vegada són menys habituals, i per això la nostra sorpresa quan els veim.
Hi ha, fins i tot, qui pot arribar a pensar que la interdependència és un símptoma de debilitat. Res a veure. Però el problema no són les xarxes socials (no matem el que és, simplement, un canal de comunicació), sinó una potencial mutació en la nostra concepció de la societat que es fa visible, també, a l’esfera virtual. I dic potencial perquè vull pensar que, al cap i a la fi, els éssers humans no podem deixar de ser el que, en un grau o un altre, sempre serem: éssers socials i amb l’impuls d’ajudar-se entre iguals en situacions de vulnerabilitat.
No vull afrontar la vida sense els meus. No crec que sigui possible ni desitjable.
