Semen de salmón o lo que haga falta

Pues sí. Resulta que ahora lo "más mejor" para tener un cutis liso, luminoso y jugoso, es el semen de salmón, palabrita de Kim Kardashian, Jennifer Aniston y un montón de bellas damas surcoreanas (las pobres norcoreanas no han visto un salmón ni vivo ni muerto en toda su vida). Lo leí el otro día no sé dónde y casi me caigo de culo. Inmediatamente hice mi tradicional búsqueda en Google y en todas las páginas que encontré sobre el tema (demasiadas), el primer párrafo estaba dedicado a tranquilizar a los futuros usuarios asegurando que no, que técnicamente no es esperma de pez lo que debes inyectarte para ser guapo y feliz, sino "fragmentos cortos de ADN llamados polirribonucleótidos que se obtienen del fluido seminal del salmón y se purifican en alto grado" antes de ser utilizados en tratamientos cosméticos. Me quedo más tranquila, pero poco.

O sea. La industria cosmética es la bomba, en serio. Debe haber por ahí un par de mentes pensantes que se pasan el día eligiendo qué nueva mierda nos van a meter en la cara. No les basta con siliconas, ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio o toxina botulínica, entre otras tropelías de laboratorio. Ahora se ponen a experimentar con fluidos animales en una carrera sin fin para convencer a personas adultas, presumiblemente en su sano juicio, de que es absolutamente necesario para triunfar en la vida que su cara esté tersa como el culo de una rana, aunque ya estén más cerca de socializar en el club de jubilados que en las fiestas universitarias. Lo triste es que esto ni siquiera es nuevo, el veneno de serpiente y la baba de caracol ya tuvieron su momento de (efímera) gloria hace unos años.

Miedo da pensar qué será lo siguiente, porque por peregrina que sea la próxima ocurrencia de los mandamases de un sector económico que vive de crear inseguridades, siempre encontrarán a alguien dispuesto a untarse, inyectarse o comerse cualquier porquería. Que, oye, está claro que es voluntario y nadie te obliga. Pero, ¿y los salmones? ¿Ha pensado alguien en ellos y sus gónadas?