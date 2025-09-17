Ibiza ante el colapso turístico: decisiones técnicas para una isla sostenible. Toca remar juntos

Ibiza, símbolo de libertad y belleza mediterránea, se enfrenta a una crisis de capacidad (palabra que cada vez oiremos más). Lo que algunos llaman turismofobia no es más que una reacción legítima ante un modelo que podría haber alcanzado su capacidad máxima admisible desde el punto de vista físico, social y ambiental. Para abordar esta situación con seriedad, debemos abandonar el enfoque emocional y adoptar una mirada técnica, basada en datos rigurosos y planificación estratégica, y a esto nos dedicamos (entre otras cosas) los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

Movilidad: saturación motorizada y necesidad del nuevo contrato de transporte publico

La isla ha alcanzado un índice de motorización de 1.037 vehículos por cada 1.000 habitantes, lo que implica más de un vehículo por persona. Esta cifra, insostenible en un territorio limitado, se traduce en congestión estacional, contaminación y pérdida de calidad de vida. Simultáneamente, el uso del transporte público ha retrocedido un 17,3% respecto a 2019, tendencia que esperamos y deseamos comience a revertir con la puesta en servicio del nuevo contrato de transporte público que el Consell de Eivissa está ultimando.

Gestión hídrica: una crisis silenciosa que se agrava cada verano

Los acuíferos de Ibiza se encuentran al 29% de su capacidad, y la isla depende de desaladoras que ya no cubren la demanda en temporada alta. A esto se suma el desperdicio de agua tratada que se vierte al mar sin reutilización, la falta de optimización del ciclo del agua y la escasa eficiencia de la red de abastecimiento que en algunos casos es escandalosa, agravando este estrés hídrico.

Gestión de residuos: una isla al borde del colapso ambiental

Cada residente genera 655,5 kg de residuos al año, un 14% por encima de la media balear. En 2024, los residuos que acabaron en el vertedero aumentaron un 11% respecto al año anterior, mientras que el reciclaje, aunque en crecimiento, sigue siendo insuficiente para revertir la tendencia.

Conclusión: decisiones basadas en datos, no en percepciones

Ibiza no necesita menos turismo, necesita una mejor gestión de los recursos que tiene a su alcance. Necesita un turismo que respete los ritmos de la isla, que contribuya a su economía sin destruir su esencia, y que se gestione con herramientas técnicas, datos abiertos y participación ciudadana informada.

Reflexión personal: juntos llegaremos más lejos, pero será doloroso

Y mientras tanto el debate político y social se alimenta de medias verdades que generan corrientes de opinión que nada tiene que ver con el interés general.

No se trata de un proceso inmediato ni baladí, se trata de aplicar el conocido proceso de mejora continua de Deming al conjunto del sistema del turismo de la isla más famosa del mundo, que ha superado su capacidad máxima en ciertos aspectos como se ha expuesto en este artículo.

Por tanto, es necesario apelar a la generosidad, comprensión, paciencia y sobre todo la colaboración de la sociedad y de los grupos de interés afectados directa o indirectamente, porque cuando la regulación toca el bolsillo surge la tempestad (como ha sucedido recientemente en el caso de Balearia), y mantener el rumbo fijo capeándola en pro del interés general no es tarea fácil, pero ya es imprescindible, por eso inexorablemente toca remar juntos.

Ignacio Revilla Alonso es ingeniero de Caminos Canales y Puertos