La estrategia del borracho y la acera

¿Conocéis ese chascarrillo del borracho que se da de bruces contra el suelo y le echa la culpa a la acera para evitar reconocer su ebriedad? Pues es una buena metáfora para explicar lo que pasa en Eivissa cada vez que se produce un accidente grave en el que esté implicado algún individuo del que podamos sospechar que iba drogado o se registra algún suceso relacionado con este turismo de excesos que nos avergüenza en el mundo entero. En Eivissa, además, la capacidad de nuestros gobernantes de dar otra vuelta de tuerca al asunto resulta infinita si se trata de proteger el negocio nocturno y al sector turístico. Y eso marca la diferencia entre el chascarrillo, la metáfora y la pura indecencia.

Y aunque estoy convencida de que todos sabéis ya el suceso que justificará las siguientes líneas, os lo resumo: el pasado 7 de septiembre, el conductor de un todoterreno arrolló a tres mujeres y mató a una de ellas en es Pouet, frontera entre Sant Josep y Sant Antoni. El hombre, al parecer, iba colocado con gas de la risa (óxido nitroso) y a gran velocidad. De hecho, el conductor, un irlandés, ingresó en prisión sin fianza un día después. A la vista de la gravedad de los hechos –y del veranito sangriento que llevamos— desde los ayuntamientos limítrofes han considerado que algo debían decir al pueblo. ¿Y cuál es su reacción? Os la resumo con dos titulares de Diario de Ibiza: ‘Sant Josep reformará la zona del atropello mortal para proteger a los peatones’ (el chascarrillo hecho realidad) y ‘Sant Antoni pide una normativa para luchar contra el gas de la risa’. ¿En serio? ¿Este es el análisis que nos merecemos de las instituciones que nos representan? No soy ingeniera de caminos, pero ya os digo yo que esa calle —una recta con plena visibilidad y varios pasos de cebra— sólo es peligrosa si la llenas de borrachos. De hecho, yo vivía justo en esa playa de pequeña, en una casa con varadero, y los únicos accidentes que se registraban eran del tipo el tonto de mi hermano ha pisado otro anzuelo o hemos tenido problemas con el optimist. Mis amigos vivían justo al otro lado de la calle, en el mismísimo tramo del accidente, y también era habitual que cruzáramos al hotel Osiris a incordiar a los recepcionistas, y ya os digo que nuestros padres no temían demasiado que fuera a ocurrirnos nada en la calzada. Pero claro, entonces las calles no estaban llenas de drogados... porque las discotecas no eran lo que son ni el sector del ocio nocturno mandaba sobre nuestros alcaldes.

Por otra parte, que el titular de Sant Antoni no os engañe, vender gas de la risa no es legal, así que ya existen herramientas para luchar contra esta droga. Hace exactamente un año, la Policía incautó en Sevilla 1.800 kilos de óxido nitroso, detuvo al transportista y aún sigue investigando para localizar al resto de la organización (si te despistas están todos en Eivissa). Pues que vaya algún concejal de la villa de Portmany a decir a esos policías que no tienen herramientas.

Ni está mal la carretera ni nuestros ediles tienen las manos atadas contra la droga. Es Eivissa la que está mal, no sus carreteras. Es Eivissa y su modelo turístico. No puedes promover una isla de discotecas y desenfreno y luego echar la culpa a la calle si las carreteras están llenas de drogados.

Lo cierto es que, hasta el momento, la estrategia estrella —antes de culpar a las aceras— ha sido la de desligar los sucesos, la de hacernos creer que un accidente con un tipo drogado es un caso aislado. Pero, señores, ilustrísimos alcaldes, ya no cuela. Este accidente no es casual ni podemos interpretarlo como un hecho aislado, forma parte de un patrón. No hay más que echar un vistazo a los titulares de prensa: conductores borrachos que se estampan contra comercios, conductores que huyen de los accidentes —¿Recordáis el atropello mortal del ciclista Bernat Ribas?—, Ferraris que se estrellan a 300 por hora... Este año hasta hemos tenido un taxista denunciado por ir drogado. ¿Veis el patrón?

Luego podríamos añadir los precipitados, el colapso... En fin. El caso es que ante esta situación, los alcaldes prefieren culpar a la acera. Aunque por otro lado —y porque también son conscientes de aquello de que puedes engañar a algunos todo el tiempo pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo— ya nos venden tímidos intentos por cambiar el modelo turístico de la isla. Sant Antoni, precisamente, anuncia inversiones millonarias para que la localidad deje de asociarse con el turismo de excesos. Pero, ¿qué me estás contando?, si acaban de dar licencia a otra discoteca... Sant Antoni podría haber denegado la licencia a la discoteca Unvrs y ha preferido llenar la carretera de drogados. Que pregunten a los vecinos qué pasa si tienen que regresar a sus casas a medianoche o salir a las 7 de la mañana. Que venga Marcos Serra a pasar su miedo y que les cuente que está cambiando el modelo turístico tirando 300.000 euros para pintar una calle de colorines. No son las carreteras el problema, son nuestros políticos.