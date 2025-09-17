Centralismo versus localismos

Aquel estado autonómico de mediados de los ochenta (fruto del café para todos) cuarenta años después y con la transformación de la sociedad y sus necesidades básicas en una España en época de la IA; si me lo permiten, en la del “cambio climático” y en la del tránsito migratorio a la Europa de los 27. Precisa una revisión de las competencias derivadas del “combate” contra el centralismo de la dictadura (me gustaría recordarles que en Francia sigue existiendo un París, eje de todas las decisiones). Aquellas ansias de los del 143 de parecerse a los del 151 llevaron a la asunción de algunas competencias que a la postre se han demostrado muy deficitarias en cuanto a su efectividad (descentralizadora, especialmente) y excesivamente “caras” para los presupuestos autonómicos (aunque hayan dado resultados óptimos de atención prioritaria). Pero vamos más allá de la teoría, que es interpretable siempre. Los últimos acontecimientos “sociales”, dana (Valencia), incendios e inmigración, han sacado a relucir las carencias del sistema y sobre todo la facilidad de acrecentar la lucha política dependiendo de los gobiernos territoriales y el central. Mientras los profesionales (de todo ámbito y dependencia jurídica) se dedicaban a solucionar el problema con una reconocible entrega más allá de las obligaciones contractuales (no había horas, esto no es la oficina) los políticos buscaban culpables en cualquier área o recoveco del camino. Nadie discute su dedicación, pero “arrimar el hombro” no es simplemente acusar al “otro” de a lo mejor tu propia negligencia. Baleares, muy sensiblemente Formentera, viene padeciendo un incremento desmesurado de los flujos migratorios desde Argel. Las causas están más que descritas en todos los medios de comunicación (los afines y los detractores de Sánchez). Las ayudas a Marruecos y Mauritania hacen que las “mafias” hayan trasladado su “oficina central” a Argel, donde existe la parte de tolerancia que precisan para sus “negocios”. Las consecuencias directas sobre las administraciones locales (consells en este caso) devienen en un incremento del gasto dedicado a las partidas de atención a los menores no acompañados derivadas de la asunción de competencias en un momento de brindis al sol. En nuestro caso 4 millones de vellón, que alguien tiene que pagar, porque estamos hablando del 10% del presupuesto de la isla y eso, hoy por hoy, es inasumible. Ese alguien tiene nombre y apellidos dadas las circunstancias actuales. El Gobierno central deberá asumir el coste y por qué no, retomar las competencias sobre migración, aunque sea una clara muestra de que la descentralización como los tejados tiene goteras cuando arrecia la lluvia.