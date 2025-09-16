A este paso, nos vamos todos

Este curso, en la clase de mi hijo, hay tres niños menos. Se han marchado de la isla y no porque sus familias hayan decidido cambiar de vida, sino porque no encuentran un techo que puedan pagar para vivir todo el año en Ibiza. Una odontóloga, una enfermera y otros padres con trabajo estable en distintos sectores. Personas con formación, con nóminas que en cualquier otro lugar bastarían para vivir con dignidad, aquí han tenido que hacer las maletas.

No son casos aislados. Es un goteo constante que erosiona poco a poco la vida de la isla. Profesionales que necesitamos para mantener en pie nuestros servicios públicos se ven expulsados por un mercado inmobiliario que sólo entiende de cifras astronómicas y alquileres de temporada. Niños que han nacido en Ibiza, pero que no tienen la oportunidad de decidir si quieren vivir aquí siempre.

No hablamos de un problema individual, sino de un desmantelamiento progresivo de la comunidad. Ibiza corre el riesgo de quedarse sin médicos, sin profesores, sin policías, sin trabajadores que sostengan el día a día de quienes vivimos aquí todo el año.

La paradoja es insoportable: en una de las islas más famosas y visitadas del mundo, quienes trabajan y cuidan de ella no tienen dónde vivir. El mercado solo responde a la lógica de la especulación y el resultado es que la vida real se diluye.

A veces pienso que quizás yo también me vea en esa situación algún día. ¿Cuántas familias de clase media, con sueldos fijos, pueden aguantar mucho tiempo pagando más de la mitad de sus ingresos sólo en vivienda? La ecuación no sale y el desgaste emocional de pensar que tu hogar pende de un hilo es brutal.

Parar esto no sólo está en manos de las instituciones. También los propietarios tienen que aplicarse el cuento para salvar a la Ibiza que todos queremos. Hay que priorizar el derecho a la vivienda frente a la especulación.

Si seguimos así, Ibiza se convertirá en un decorado al servicio exclusivo del turismo. Sin raíces y sin alma.