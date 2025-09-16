Aunque la vida son elecciones, la definen y condicionan a veces hasta su extinción, hay decisiones que no tomamos, es el azar lo que interviene, providencia para algunos, destino para otros, «esos encuentros casuales que parecen surgir de la nada: una ramita que el viento rompe y que de repente aterriza a tus pies», como escribió Paul Auster.

Un hecho ligado, además, a la propia concepción. No escogemos nacer, ni cuándo y tampoco dónde. Estamos al albur de la voluntad de otros, nuestros padres, a quienes debemos, desde el primer latido, una existencia condicionada por el momento y el lugar, la historia y la geografía.

Armaba estos pensamientos, reflexivos pese a su aparente precipitación, fruto de la situación en la que me encontraba, rodeada de gente ajena, distante en apariencia, mientras escuchaba a la creadora Susana Solano reflexionar sobre su obra en un sótano reconvertido en espacio artístico, con su inevitable estética industrial, en el madrileño barrio de Conde Duque.

Solano, nacida en Barcelona en 1946, comenzó su hoy dilatada trayectoria, de medio siglo ya, a los 30 años, una edad, al parecer, tardía para el mundo de la creación plástica. En la charla, compartida con el artista David Bestué, rememoró cómo, durante la primera etapa de su carrera, coincidente con su maternidad, cuando sus colegas varones se iban a tomar copas después de las inauguraciones o al salir de sus talleres, ella regresaba a casa para cuidar de sus hijos.

Una circunstancia que la situó fuera de la escena, al margen de ese mercado que, con el tiempo, terminó reconociéndola como uno de los grandes nombres del arte contemporáneo español, referente de esas mujeres, jóvenes, que ahora llenan las galerías y las ferias, nacionales e internacionales, con obras que sin ella no existirían.

Solano eligió ser madre y creadora. Pero no escogió ser mujer ni nacer en los inicios de una dictadura que despreciaba la condición femenina al ámbito doméstico, ángeles de hogares que salían adelante gracias a ellas. Eso pensaba al escucharla y, de pronto, mi mente, guiada por esa brújula que es la conciencia, se fue a otro lugar, Afganistán, apenas unos días antes, el 31 de agosto.

Un terremoto de seis grados en la escala de Richter hizo temblar la tierra, causando la muerte de más de 2.200 personas, según las últimas cifras oficiales. Catástrofe con precedentes que se agrava trágicamente si las víctimas son mujeres, ya que el régimen talibán prohíbe que los hombres que no sean familiares las toquen, incluso en situaciones de emergencia.

Teniendo en cuenta que la mayoría de integrantes de los equipos de rescate son varones y que las mujeres afganas no tienen permitido hablar en voz alta en público y sólo pueden ser atendidas por personal sanitario femenino, las posibilidades de que sobrevivan son ínfimas.

La comparación con Susana Solano es odiosa, lo sé, pero las afganas tampoco escogieron ser mujeres, ni nacer en un país que les niega los derechos fundamentales, todos, también la vida. Aunque hay decisiones que otras mujeres sí podemos tomar. Denunciar su situación, contarla, no permanecer en el silencio cómplice de Occidente, es una de ellas.