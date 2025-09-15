De West End a sa Raval: un viaje en el tiempo

A raíz de la propuesta de la asociación Noches de Ibiza de recuperar el nombre tradicional de sa Raval para lo que desde hace décadas se conoce como el West End de Sant Antoni, me pongo a buscar en la hemeroteca de Diario de Ibiza la primera vez en que se citó al barrio con esa expresión británica. La encuentro el 17 de marzo de 1977 en uno de los artículos de crónica social, ‘Ibiza mon amour’, del desaparecido Juan Manuel Sánchez Ferreiro. Habla del estreno de un nuevo programa en TVE, ‘Mundo noche’, dedicado a reportajes sobre el ocio nocturno en diferentes ciudades.

«Lo que el programa nos mostró de la Roma ‘by night’ fue realmente decepcionante. Hay mucha más vida de noche, por lo que vimos, en ses Figueretes o en el West End de Sant Antoni que en la Via Veneto», escribe Ferreiro.

Es decir, que para esa fecha, el falso topónimo es ya moneda común. Lo cita no como algo nuevo, sino como algo instaurado, por lo que es de suponer que en la calle ya se conocía así desde hacía tiempo.

Descubro en 1978 otro artículo en que se habla del West End bajo el título de una serie que se hacía precisamente sobre vida nocturna en Es Diari: ‘Las alegres noches de Sant Antoni’. Luego algunas muy breves o de pasada hasta llegar a una noticia larga de julio de 1980 en la que se da cuenta de una redada antidroga en el barrio, entre la calle Santa Agnès, hoy transfigurada por la obra de Okuda San Miguel, y alrededores.

El nombre West End no solo es el símbolo de una época del auge del turismo de masas, del desenfreno y de los excesos, sino también de la degradación de un barrio que es el corazón de Sant Antoni, su casco histórico y popular.

Por eso volver a la denominación tradicional puede ser también un símbolo de empezar a construir el pueblo de otra manera. No será un viaje en el tiempo al Sant Antoni idílico preturístico ni un regreso a la casa común, ni servirá de nada si no se acompaña de políticas decididas para revertir la situación del barrio, pero puede ser un punto de partida, porque los símbolos son también bisagras.