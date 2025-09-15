Profesorado al peso

La OCDE, ese oráculo de cifras que nos dice cuántos ninis tenemos cada país, que, por cierto, son muchos, ha vuelto a iluminar el camino con una de sus propuestas estrella, que no sólo los docentes, incluso ni titulados del todo, estudiantes de último curso, o de otros trabajos y otras carreras puedan impartir clase, especialmente en determinadas especialidades.

Porque, claro, si falta profesorado de Matemáticas, no hay por qué molestarse en atraer, formar y retener a docentes cualificados. Mucho más fácil es abrir la puerta y que entre cualquiera con conocimientos afines o parejos que imparta clases sin ningún conocimiento pedagógico, didáctica, psicología evolutiva, gestión de aula o evaluación.

Resulta chocante que la Unesco esté alertando de la crisis mundial sin precedentes del profesorado, instando a revalorizar la profesión, y mientras la OCDE proponga justamente lo contrario, diluirla y rebajarla. Lo que para la Unesco es una alerta roja, para la OCDE parece ser una oportunidad.

Que nadie se engañe. Esta medida no es un reconocimiento al talento oculto de jóvenes sin titular o egresados, ni un homenaje al polímata renacentista, es decir, un ilustrado para todo y todos. Es, sencillamente, un atajo barato para cubrir vacantes sin abordar las verdaderas causas, precariedad, sobrecarga, falta de incentivos y desprestigio social.

Todos sabemos bien lo que cuesta sostener una escuela pública de calidad en pueblos pequeños y zonas rurales, donde el profesorado se desvive para que ningún alumno quede atrás y para eso se ha formado y no poco. Sustituir esa entrega sería dinamitar un modelo que, con todas sus dificultades, sigue siendo un dique de equidad y cohesión social.

Quizá la OCDE, tan amiga de medir, debiera medir primero el impacto de ciertas ocurrencias para con la calidad educativa, la confianza de las familias y la dignidad de la profesión.

La enseñanza pública no necesita parches improvisados ni intrusismo disfrazado de flexibilidad. Necesita respeto, inversión y profesionales cualificados. Cualquier otra cosa es precarizar lo que aún funciona, regular, sí, pero no por el profesorado actual. Y si la OCDE no lo ve, quizá debería mandar a alguno de sus expertos a pasar un trimestre entero en un aula real, con alumnado real, familias reales y con la responsabilidad real de educar.

La OCDE debe creer que la docencia es como una receta de cocina de la Thermomix, basta con mezclar ingredientes al peso y cualquiera puede ser chef. Pero educar no son un par de huevos, ni siquiera batirlos, que también hay que saber, es cultivar personas, pero lo grave es que, con estas ocurrencias, cuando llegue la cosecha, ya no quedará nadie cualificado para enseñarnos a reconocerla.